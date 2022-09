गंगा एक्सप्रेस-वे के ऑफिस में बंदरों ने मचाया तहलका, कम्प्यूटर किए चकनाचूर, फाइलों को भी फाड़ा

कलक्ट्रेट के कमरा नंबर दो को गंगा एक्सप्रेस.वे ऑफिस के लिए तैयार किया गया था। शनिवार को खिड़कियों का शीशा तोड़कर ऑफिस में घुसे बंदर कुर्सियों से लेकर मेज तक व कंप्यूटर से लेकर खिड़कियों तक उछलकूद करते मिले।

Published: September 28, 2022 10:25:36 am

बदायूं के कलक्ट्रेट स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे के ऑफिस में बंदरों ने खूब तहलका मचाया है। वह ऑफिस में खिड़की के कांच तोड़कर अंदर घुस गए और वहां रखी जरूरी फाइलों को फाड़ दिया। इतना ही नहीं बंदरों ने ऑफिस में रखे कम्प्यूटर और प्रिंटर को तोड़ दिया। मामले का पता तब चला जब सोमवार को ऑफिस खोला गया। जैसे ही अधिकारी अंदर आए तो ऑफिस का नजारा देख कर उनके होश उड़ गए। बंदर वहां अधिकारियों व कर्मचारियों की कुर्सी पर मजे से बैठे थे। साथ ही वहां रखी जरूरी फाइलों को फाड़ रहे थे। कई बंदर गिराए हुए कम्प्यूटर पर गुलाटी मारते हुए भी दिखे। उनकी उछल कूद और कलाबाजियों के कारण काफी हद तक नुकसान हो गया।

Monkeys create panic in the office of Ganga Expressway