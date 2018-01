आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश : वित्त वर्ष 2019 में विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान

नई दिल्ली: आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के बजट सत्र अभिभाषण के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में इस वित्त वर्ष 2018 में विकास दर 6.75 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2019 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है जो 7 से 7.75 फीसदी पर पहुंच सकती है। आर्थिक सर्वे में सरकार का खर्च करने पर जोर रहेगा। साथ ही रोजगार , शिक्षा और कृषि पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ाने पर भी सरकार का ध्यान होगा। वित्त मंत्री जेटली ने सर्वे पेश करते हुए कहा कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। सर्वे में एक्सपोर्ट सेक्टर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई गई है।

कृषि सेक्टर में 2.1 फीसदी का अनुमान

सर्वे में वित्त वर्ष 2018 में जीवीए ग्रोथ 6.1 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि 2018 में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 2.1 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2018 में इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.4 फीसदी और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 8.3 फीसदी रहने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वे की अहम बातें

वित्त वर्ष 18 में GDP ग्रोथ 6.75% रहने का अनुमान

वित्त वर्ष 19 में GDP ग्रोथ 7-7.5% रहने का अनुमान

वित्त वर्ष 19 में क्रूड की कीमतें 12% बढ़ने का अनुमान

क्रूड कीमतों में हाल की तेज़ी चिंता का विषय

निजी निवेश में रिकवरी की उम्मीद

जीएसटी आंकड़े से अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत का इजाफा

साल 2019 का नीतिगत एजेंडा तय किया गया । एयर इंडिया का निजीकरण, बैंकों में पूंजी डालने का काम पूरा होने पर फोकस।

ब्याज दरों में कमी से खपत में बढ़ोतरी हुई

मध्यम अवधि में रोज़गार, एजुकेशन, एग्री पर फोकस होगा

3.2% से ज़्यादा वित्तीय घाटा चिंता का विषय नहीं

सर्वे: खुले में शौच नहीं करने से बचाया जा रहा 50,000 रुपए

समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता।

गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों को सहयोग बढ़ाना चाहिए।

वित्त वर्ष 2017-18 समीक्षा का रंग गुलाबी जिसका मकसद महिलाओं से जुड़े मुद्दों को रेखांकित करना है।

भारतीय माता-पिता बेटे की चाह में ज्यादा संतान पैदा करते हैं।

6 साल के न्‍यूनतम स्‍तर पर महंगाई

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, महंगाई काबू में बनी हुई है। चालू वित्‍त वर्ष के दौरान कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (सीपीआई) 3.3 फीसदी रही है, जो पिछले 6 साल में सबसे न्‍यूनतम स्‍तर है।

Economic Survey 2017-18: A series of major reforms undertaken over the past year will allow real GDP growth to reach 6.75 percent this fiscal and will rise to 7.0 to 7.5 percent in 2018-19 #EconomicSurvey2018