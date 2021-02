Budget 2021: रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए आवंटित, जानिए ये बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmla Sitharaman) ने बजट ( Budget 2021—22) में रेलवे ( Indian Railway) के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार ने भारतीय रेलवे ( Railway) के लिए रेकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ का आवंटन किया है। सरकार ने मेक इन इंडिया( Make in India) पर जोर देते हुए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्टचर, ट्रेनों की स्पीड, रेल यात्रियों की सुविधाओं पर बल देने की बात की।

Indian Railways has prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railways system by 2030 - bringing down logistic cost for industry is at the core of a strategy to enable Make in India: Finance Minister Nirmala Sitharaman#UnionBudget2021