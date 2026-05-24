24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

जिसके साथ घर से निकला, उसी ने ले ली जान, बुलंदशहर में दोस्त ने पत्‍थर से सिर कूंचकर मार डाला

Bulandshahr friend Murder Case: बुलंदशहर में दोस्ती का खौफनाक अंत। आखिर साथ बैठकर शराब पी रहे दो दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक ने दूसरे की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी? आरोपी से पूछताछ में सामने आ सकती है पूरी सच्चाई।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Aman Pandey

May 24, 2026

Bulandshahr news, bulandshahr latest news

अरविंद की फाइल फोटो।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 18 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के पास रजवाहे के नीचे पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान अरविंद के रूप में हुई है।

शराब पीने के दौरान दोस्त के साथ हुआ विवाद

परिजनों ने गांव के ही युवक कपिल पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अरविंद और कपिल आपस में दोस्त थे। घटना से पहले दोनों साथ में शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज हुई। आरोप है कि गुस्से में आकर कपिल ने अरविंद पर ईंट से हमला कर दिया। सिर पर कई वार होने से अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी शव को रजवाहे के नीचे छोड़कर फरार हो गया। थाना अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बाद में पुलिस अधीक्षक समेत फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से खून के निशान, ईंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

उधर, मृतक के परिजनों ने आरोपी कपिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि मामूली विवाद में उनके बेटे की जान ले ली गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कपिल को हिरासत में ले लिया है।

जानें पुलिस ने क्या कहा-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना अहमदगढ़ पर सूचना मिली कि ग्राम खुशरुपुर निवासी अरविन्द नामक युवक है मिल नही रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल कई टीमें गठित कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। युवक की अंतिम लोकेशन पर पहुंचकर देखा गया तो वह रजवाहे में मृत मिला। जांच में पता चला कि मृतक अपने दोस्त कपिल के साथ शाम को घर से निकला था। दोनों एक-दूसरे के साथ खाते पीते थे। कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि अरविन्द के साथ बैठकर शराब पी। नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद कपिल ने अरविन्द के सिर में पास में पडे़ पत्थर से वार किया। हमले में अरविन्द गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गयी। प्रारम्भिक तौर पर जुर्म को स्वीकार किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

पति ने पत्नी का ‘काला सच’ देखा, फिर शुरू हुई मौत की धमकियां… चार बच्चों को छोड़ कर ली आत्महत्या
हरदोई
Garden

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 07:11 pm

Published on:

24 May 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / जिसके साथ घर से निकला, उसी ने ले ली जान, बुलंदशहर में दोस्त ने पत्‍थर से सिर कूंचकर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अवैध संबंध के शक में खूनी खेल: 10 दिन पहले मां बनी पत्नी और सगे पिता को डॉक्टर ने गोलियों से भूना, बुलंदशहर में दोहरा हत्याकांड

Double Murder Case Bulandshahr
बुलंदशहर

सायनी घोष का सिर कलम करने के लिए BJP नेता ने रखा ₹1 करोड़ का ईनाम! क्यों तूल पकड़ रहा विवाद?

TMC Leader Sayani Ghosh
बुलंदशहर

बुलंदशहर बार एसोसिएशन में चली गोलियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को लगी गोली, दो अधिवक्ता घायल

बुलंदशहर में अधिवक्ताओं के बीच खूनी संघर्ष
बुलंदशहर

बुलंदशहर के एक ही परिवार के पांच चिराग बुझे, माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा छिना, आस्था से शुरू हुई थी यात्रा

bulandshahr family vaishno devi accident nh34
बुलंदशहर

खून से सना हाईवे: पलक झपकते ही उजड़ गया परिवार, बुलंदशहर में पांच शव देख पत्थर दिल भी रो पड़े

5 dead family bulandshahr nh34 accident
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.