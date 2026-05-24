वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना अहमदगढ़ पर सूचना मिली कि ग्राम खुशरुपुर निवासी अरविन्द नामक युवक है मिल नही रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल कई टीमें गठित कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। युवक की अंतिम लोकेशन पर पहुंचकर देखा गया तो वह रजवाहे में मृत मिला। जांच में पता चला कि मृतक अपने दोस्त कपिल के साथ शाम को घर से निकला था। दोनों एक-दूसरे के साथ खाते पीते थे। कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि अरविन्द के साथ बैठकर शराब पी। नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद कपिल ने अरविन्द के सिर में पास में पडे़ पत्थर से वार किया। हमले में अरविन्द गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गयी। प्रारम्भिक तौर पर जुर्म को स्वीकार किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।