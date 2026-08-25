राजस्थान: 68 साल पुराने भीमलत बांध के टूटने की आशंका, पानी की निकासी शुरू, सतर्क हुआ जल संसाधन विभाग

जानकारी के अनुसार, 1958 में बने इस बांध की आर्च आकार की पक्की दीवार में कई जगह रिसाव की समस्या बढ़ गई है, जिसके चलते विभाग ने बांध और नीचे बसे ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट पर कुछ माह पहले राज्य बांध सुरक्षा संगठन के एक दल ने भीमलत बांध का जायजा लिया था और इसकी दीवार की स्थिति को देखते हुए इसे असुरक्षित माना था। संगठन ने जल संसाधन विभाग को बांध की मरम्मत कराने का सुझाव भी दिया था। टीम ने बांध में इस साल 20 फीट से ज्यादा पानी का भराव नहीं करने के भी निर्देश दिए थे।