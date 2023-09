मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी : डेंगू से परेशान बूंदीवालों के लिए EliSA जांच होगी शुरू

Dengue Patients in Bundi as EliSA Testing Begins : बूंदी में डेंगू के मरीजों को अब बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि डेंगू की एलाइजा जांच अब जिले में शुरू हो गई है। पिछले 4 सालों से डेंगू की एलाइजा जांच बंद थी, जिसके कारण मरीजों को कोटा जाने और महंगे जांच कराने की जरूरत पड़ रही थी।

Now patients will be able to get ELISA test done in Bundi district