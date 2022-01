In conversation with Minister of State for Youth Affairs and Sports Ashok Chandna : बूंदी जिला उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में होगा समृद्धशाली

युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आने वाले समय में बूंदी जिला उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समृद्धशाली होगा।

बूंदी Published: January 06, 2022 07:48:13 pm

In conversation with Minister of State for Youth Affairs and Sports Ashok Chandna : बूंदी जिला उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में होगा समृद्धशाली

युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री से बातचीत

रामगढ़ टाइगर सेंचुरी यहां रोजगार के रास्ते खोलेगी

बूंदी. युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आने वाले समय में बूंदी जिला उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समृद्धशाली होगा। प्रदेश सरकार इस जिले को तीन वर्ष के कार्यकाल में आधा दर्जन महाविद्यालय दे चुकी। अब रामगढ़ टाइगर सेंचुरी यहां रोजगार के रास्ते खोलेगी।

In conversation with Minister of State for Youth Affairs and Sports Ashok Chandna : बूंदी जिला उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में होगा समृद्धशाली

राज्यमंत्री चांदना बुधवार को बूंदी दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा से बढकऱ कुछ नहीं। कुछ वर्षों पहले तक बूंदी में उच्च शिक्षा के नाम पर मात्र दो महाविद्यालय थे। आज प्रदेश सरकार ने आधा दर्जन सरकारी महाविद्यालय और खोल दिए। इनमें से कुछ तो शुरू भी हो गए।

हाल ही सरकार ने बूंदी में बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय की भी स्वीकृति दे दी। इससे बूंदी जिले के छात्र-छात्राओं को बीएससी नर्सिंग करने के लिए अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ टाइगर सेंचुरी के विकास पर अब सारा जोर दे रखा है। डीएमएफटी में भी इसके विकास के प्रस्ताव लिए हैं। सरकार के स्तर पर भी इसके विकास के लिए ठोस निर्णय किए जा रहे हैं। टाइगर सेंचुरी के डवलप होने से रोजगार के अवसर खुलेंगे। युवाओं को इसी जिले में रहते रोजगार मुहैया होगा। होटेलियर्स पनपेंगे।

कोविड से लडऩे की तैयारी में जुटे

राज्यमंत्री ने बताया कि कोविड का प्रसार शुरू हो गया। इससे बूंदी जिला सुरक्षित रहें इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। लोगों को भी चाहिए कि जागरूक रहें। सरकार की गाइड लाइन की पालना अधिकारी करा रहे हैं।

चिकित्सालयों में भी बेहतर इलाज मिले इसके लिए उचित प्रबंध कर रहे हैं। नए वार्डों के साथ-साथ सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। कोविड से स्थिति बने -बिगड़े इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।

शेष दो वर्षों में विकास के कई काम दिखेंगे

राज्यमंत्री चांदना ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों में विकास के कई काम कराए हैं। शेष रहे दो वर्षों में विकास थमेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हिण्डोली और नैनवां जो आजादी के बाद से ही विकास में पिछड़ा हुआ था उस क्षेत्र को इस सरकार ने विकास के पथ पर अग्रणी लाकर खड़ा कर दिया।

बेहतर पुलिसिंग रोकेगी संगठित अपराध

चांदना ने कहा कि बूंदी जिले में बेहतर पुलिसिंग की अवश्यकता थी। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों की सारी नई टीम तैनात की है। जिले में सभी उपअधीक्षक नए लगाए हैं। इसके आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कालाकुआं के जंगल में हुए जघन्य अपराध के मामले में बूंदी पुलिस की ओर से दिखाई गई तत्परता पर बूंदी एसपी जय यादव की पीठ थपथपाई।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें