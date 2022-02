Prime Minister's Housing Scheme : पीएम आवास का सपना अधूरा, 5 वर्ष से इंतजार

पंचायत मुख्यालय पर रहने वाली विधवा महिला कमला बाई को सरकार के पीएम आवास का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।

नहीं हो रहे बच्चों के सम्बंध

आवास नहीं बनने व कच्चा झोपड़ा होने से बच्चों की सगाई सम्बंध नहीं हो पा रहे हैं। पक्का मकान बने तो बच्चों का सम्बंध भी हो और उनके रहने का घर भी मिले।