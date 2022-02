Appealed to the SP for justice : पीडि़त ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, शरीर पर मारपीट के दिखाए चोट के निशान

केशवरायपाटन रोड पर ट्रैक्टर चालक के साथ परिवहन विभाग के कर्मियों द्वारा की गई मारपीट से आहत पीडि़त परिवार पुलिस अधीक्षक जय यादव से मिले।

बूंदी Updated: February 14, 2022 08:52:12 pm

पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

परिवहन विभाग के कारिदों द्वारा पीडि़त के साथ मारपीट से जुड़ा मामला

बूंदी. केशवरायपाटन रोड पर ट्रैक्टर चालक के साथ परिवहन विभाग के कर्मियों द्वारा की गई मारपीट से आहत पीडि़त परिवार पुलिस अधीक्षक जय यादव से मिले। भाजपा नेता रूपेश शर्मा की अगुवाई में पीडि़त परिवार ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

प्रतिनिधि मंडल ने तीन दिवस में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पीडि़त ने परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा मारपीट में आए शरीर पर चोटों के निशान भी दिखाए। पीडि़त चालक राजेंद्र गुर्जर ने बताया कि परिवहन विभाग कर्मियों द्वारा ट्रैक्टर को रोक बेरहमी से मारपीट की गई है। पीछे से टै्रक्टर के टक्कर भी मारी।

पीडि़त ने थाने में उसके विरूद्ध दर्ज कराए गए प्रकरण को गलत बताया है। इस दौरान बजरंग दल नेता मांगीलाल गोचर, अधिवक्ता शगीर मोहम्मद, के.पाटन भाजपा नेता मेघराज मेघवाल, यूथ क्लब अध्यक्ष प्रभात जैन आदि लोग मौजूद रहे।



