astrological news : अब बजेगी शहनाईयां इन सावों में करेंगे शादी तो मिलेगा यह लाभ

सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते ही मांगलिक कार्यों पर लगा हुआ प्रतिबंध हट गया। इस वर्ष 2022 में वर्ष का पहला विवाह मुहूर्त 22 जनवरी का रहेगा। इस वर्ष सबसे अधिक 16 मुहूर्त जून माह में एवं सबसे कम जनवरी माह में दो शुभ मुहूर्त रहेंगे।

astrological news : Now the clarinet will ring : अब बजेगी शहनाईयां इन सावों में करेंगे शादी तो मिलेगा यह लाभ