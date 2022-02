dispute of the way : तीन साल से चल रहे रास्ते का विवाद हुआ समाप्त

सदर थाना क्षेत्र के ग्राम उलेड़ा में रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहे विवाद को आखिरकार पुलिस ने तीन साल बाद आपसी समझाइश से सुलझा दिया है।

बूंदी Published: February 07, 2022 06:34:26 pm

पहले दोनों पक्षों में लिखाया समझौता पत्र, फिर राजीनामा से हटाया अतिक्रमण

बूंदी. सदर थाना क्षेत्र के ग्राम उलेड़ा में रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहे विवाद को आखिरकार पुलिस ने तीन साल बाद आपसी समझाइश से सुलझा दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों में राजीनामा कराकर मौके से अतिक्रमण हटाया।

सदर थाना पुलिस को ग्राम उलेड़ा में रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस बल उपलब्ध कराने का प्रार्थना पत्र मिला था। इस पर पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण मामला सुलझाने के निर्देश दिए थे। इस पर पुलिस उप अधीक्षक हेमंत कुमार नोगिया के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज मय जाप्ते के गांव में पहुंचे।

जहां रामरतन व औंकार माली के परिवार के कुआं व खेत में बने रिहायशी घर में जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर रामनारायण जाट से विवाद था। जिस पर थानाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समझाइश की तो बिना किसी विवाद के रामनारायण ने अपने खेत के क्षेत्र में लगे रास्ते के सीमेंट के पिलर हटा लिए। इसके बाद दोनों पक्षों ने फसल कटाई के बाद सीमाज्ञान के संबंध में लिखित में राजीनामा किया। तब जाकर दोनों के बीच चल रहा विवाद समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में समझौता पत्र लिखा।

वार्ड-27 में सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू

बूंदी. देवपुरा के वार्ड संख्या-27 गोविंद नगर प्रथम में रविवार को गणपति की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वार्ड में रोड बनने से कीचड़ और गंदगी से निजात मिलेगी। इस मौके पर वार्डवासियों ने पार्षद कुसुम शर्मा का माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान नगर परिषद जेईइएन दिनेश मीणा, लादूराम कुमावत, शिव दयाल, कन्हैया लाल आदि लोग मौजूद रहे। वार्ड के महेश शर्मा ने आभार जताया है।

