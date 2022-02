Gaurav Path : बिना स्वीकृति के ही संवेदक ने तोड़ा गौरव पथ

ग्राम पंचायत बड़ौदिया में जलदाय विभाग के संवेदक द्वारा पाइप लाइन बिछाने के दौरान निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित गौरव पथ तोडऩे पर निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने सहायक अभियंता को जलदाय विभाग के संवेदक व सहायक अभियंता के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

बड़ौदिया में संवेदक द्वारा गौरव पथ बिना स्वीकृति के तोड़ दिया हैं। हिण्डोली के सहायक अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वे जलदाय विभाग के संवेदक व सहायक अभियंता के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाएं एवं आवश्यक कार्रवाई करवाएं।

मदनलाल नागर, अधिशासी अभियंता निर्माण विभाग नैनवां।