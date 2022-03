Navratri2022: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नल संवत्सर का होगा प्रवेश

2 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नल नामक नए संवत्सर 2079 की शुरुआत होगी।

आचार्य पं. भानू शास्त्री एवं पं.गोविन्द शास्त्री ने बताया कि नए सम्वत के प्रवेश होते ही पहले महीने अप्रैल में ही ग्रह मंडल के 8 ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 29 मार्च से 16 अप्रैल तक धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल व शनि की युति, 30 मार्च से कुंभ राशि में शुक्र का प्रवेश, 7 अप्रैल से मंगल कुंभ में, 8 अप्रैल से बुध मेष में, 12 अप्रैल से राहु मेष में व केतु तुला में, 13 अप्रैल से गुरु मीन में, 14 अप्रैल से सूर्य मेष में, 27 अप्रैल से शुक्र मीन में, 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।