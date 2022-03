pedestrians in danger on the highway: हाइवे पर खतरे में राहगीरों की सुरक्षा, निकलने में भी भय

कोटा -दौसा मेगा स्टेट हाइवे व नॉर्दन बायपास वाया रेलवे स्टेशन कोटा सडक़ मार्ग से कोटा आने जाने वाले लोगों के लिए जान माल की सुरक्षा करना मुश्किल होता जा रहा है।

बूंदी Published: March 29, 2022 09:41:16 pm

क्षेत्र में समस्या: कोटा -दौसा मेगा स्टेट हाइवे पर बढ़े पुलिस गश्त

केशवरायपाटन. कोटा -दौसा मेगा स्टेट हाइवे व नॉर्दन बायपास वाया रेलवे स्टेशन कोटा सडक़ मार्ग से कोटा आने जाने वाले लोगों के लिए जान माल की सुरक्षा करना मुश्किल होता जा रहा है। इस मार्ग पर रात के समय समाजकंटकों का जमावड़ा रहता है। कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस फिर भी गंभीर नहीं है। सिन्ता के पास कोटा से ङ्क्षजस बेच कर आ रहे कापरेन के किसान से 6 माह पहले लूट हो गई थी। इसी प्रकार 24 मार्च को कापरेन निवासी चतुर्भुज मीणा के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल छीनने की घटना हो गई। थाना क्षेत्र में चोरी, लूट की आधा दर्जन घटनाओं को पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है।

पुलिस नहीं खोल पा रही चोरियां

थाना क्षेत्र में होने वाली बड़ी चोरियों को पुलिस खोलने में विफल रही है। 6 माह में आधा दर्जन चोरियां हुई। जिनमें से पुलिस एक भी चोरी को नहीं खोल पाई। कस्बे के अब्दुल रहमान के घर से चोर 5 लाख के सोने चांदी के गहने चुरा कर ले गए थे। इस मामले को लेकर फरियादी ने जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी के समक्ष भी गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई। सरकारी चीनी मिल चौराहे पर 2 माह पहले एक मकान से सोने चांदी के जेवर निकाल कर ले गए, वह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। श्रीपुरा गांव में एक मकान से डेढ़ लाख रुपए की चोरी हुई थी।

व्यापारी भयभीत

कस्बे में चोर गिरोह सक्रिय होने के बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं है। जिससे व्यापारी भयभीत है। किराना व्यापारी श्रीनाथ पोकरा ने बताया कि उसकी दुकान से तेल का टीन व पीपी चुराने के बाद रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई। इसी प्रकार मात्रा रोड पर चार व्यापारियों की दुकानों पर चोरी हुई थी। कांग्रेस नेता जितेंद्र मलिक गांधी ने चोर गिरोह को गिरफ्तारी की मांग की। पार्षद मीनाक्षी मलिक ने सीसीटीवी कैमरों की मांग की है।

मामलों की जांच की जा रही है। मामले में एक को गिरफ्तार किया था। अन्य चोरियों को भी खोला जाएगा।

लोकेंद्र पालीवाल थाना प्रभारी, केशवरायपाटन

