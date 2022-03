Student who returned from Ukraine to Lambakhoh told his ordeal: कड़ाके की सर्दी में दहशत, 4 दिन भूखे-प्यासे रहे, एटीएम तक हुए बंद

यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों में से तालेड़ा उपखण्ड के लम्बाखोह के लाल के घर पहुंचने के बाद राहत की सांस ली।

बूंदी Published: March 02, 2022 07:21:13 pm

यूक्रेन से लांबाखोह लौटे छात्र ने बताई आपबीती

बूंदी. तालेड़ा. यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों में से तालेड़ा उपखण्ड के लम्बाखोह के लाल के घर पहुंचने के बाद राहत की सांस ली। मंगलवार को बूंदी जिला प्रशासन के प्रयासों से यूक्रेन से मेडिकल छात्र सुरक्षित अपने घर पहुंच गया।

जिला कलक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि तालेड़ा पंचायत समिति के लांबाखोह गांव निवासी लालचंद मीणा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। मेडिकल की पढ़ाई का उसका यह चतुर्थ वर्ष था। यूक्रेन में वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वापसी के लिए लालचंद प्रयासरत था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से छात्र-छात्राओं की सुरक्षित घर वापसी के प्रयासों से लालचंद सुरक्षित घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर मंगलवार को तालेड़ा तहसीलदार मोहनलाल ने लालचंद व परिजनों से मिलकर छात्र की कुशलक्षेम पूछी। यूक्रेन से अपने गांव लांबाखोह पहुंचे छात्र लालचंद ने अपनी आपबीती बताते हुए राजस्थान पत्रिका को बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की स्थिति भयावह हो चुकी।

बाहर के पढऩे वाले छात्र-छात्राएं अपने आप को सुरक्षित करने में लग रहे। इस दौरान 4 दिन तक बिना खाए, सोए भारत वापसी के प्रयास करते रहे। यूक्रेन में एटीएम बंद होने से नकदी रुपए भी नहीं मिल रहे थे।

चारों तरफ छात्र संकट को देखकर आंसू बहा रहे, कड़ाके की सर्दी में रोमानिया बॉर्डर पर मुश्किल से बसों की व्यवस्था करने के बाद पहुंच पाए। रोमानिया बॉर्डर पर 12 घंटे इंतजार करने के बाद फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद हमें अपने गांव घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार ने की।

