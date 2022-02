Theft is not being disclosed : चोरी का नहीं हो रहा खुलासा, कल नमाना कस्बे के प्रतिष्ठान बंद

कस्बे में 20 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने को लेकर 25 फरवरी को नमाना व्यापार संघ व भाजपा नेताओं ने बंद का निर्णय किया है।

बूंदी Published: February 24, 2022 08:05:58 pm

नमाना. कस्बे में 20 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने को लेकर 25 फरवरी को नमाना व्यापार संघ व भाजपा नेताओं ने बंद का निर्णय किया है। इसी के तहत शुक्रवार को कस्बे के प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रख कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को हनुमान मंदिर पर हुई बैठक में ग्रामीणों सहित व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने बंद का निर्णय किया है। वहीं बैठक के बाद दुकानदारों से जनसंपर्क कर बंद में सहयोग देने की अपील की है। शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी की रात को नमाना कस्बे में 4 घरों में आभूषण व नकदी सहित 13 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। 23 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बैठक में भाजपा नेता रुपेश शर्मा, नमाना ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष किशन चंद्र शर्मा, नमाना व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरी शंकर पाराशर, सूरज गुर्जर, जितेंद्र मेवाड़ा, छोटूलाल गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

तेज गति से आती कार मकान में घुसी, 3 कोटा रैफर

लाखेरी . लाखेरी बूंदी सडक़ मार्ग पर सुभाषनगर चौराहे पर मंगलवार रात तेज गति से कस्बे की ओर आ रही कार सुभाषनगर चौराहे के सर्किल को तोड़ते हुए एक मकान में घुस गई। हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें कोटा रैफर किया गया। जानकारी के अनुसार रात 10.30 बजे करीब एक कार में सवार 3 युवक तेज गति से चलाते हुए कस्बे की ओर आ रहे थे। सुभाष सर्किल पर घुम पर कार चालक से नियंत्रित नहीं हो पाई और पहले सुभाष नगर चौराहे के गोल सर्किल को तोड़ते हुए समीप सत्यनारायण के मकान की दीवार तोडकऱ उसमें घुस गई।

सूचना पर लाखेरी पुलिस थाने के सहायक उपनिरिक्षक राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया। दुर्घटना में घायल साजन, रवि व शुभम मीणा गंभीर स्थिति में कोटा रैफर किया है। तीनों युवकों की उम्र 18-20 वर्ष है। पुलिस ने शिकायत नहीं मिलने से इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

