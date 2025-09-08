Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

महामण्डल विधान एवं विश्वशांति महायज्ञ की पूर्णाहुति पर निकाली रथयात्रा

कस्बे में स्थित श्रीचन्द्रप्रभु चौबीसी जिनालय जैन नसियां मंदिर में तत्वार्थ सूत्र महामण्डल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ पूर्णाहुति पर रविवार को श्रीजी की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा जैन नसियां मंदिर से प्रारम्भ होकर सत्यनारायण भगवान मंदिर, होली का खूंट, सदर बाजार, गढ़ चौक, मुख्य बाजार बस स्टेण्ड, नई सब्जीमंडी होते हुए वापस जैन नसियां मंदिर पर पहुंची।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 08, 2025

महामण्डल विधान एवं विश्वशांति महायज्ञ की पूर्णाहुति पर निकाली रथयात्रा
देई. कस्बे में निकली रथयात्रा को खींचते हुए श्रद्धालु व जयकारे लगाते हुए शामिल श्रद्धालु।

देई. कस्बे में स्थित श्रीचन्द्रप्रभु चौबीसी जिनालय जैन नसियां मंदिर में तत्वार्थ सूत्र महामण्डल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ पूर्णाहुति पर रविवार को श्रीजी की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा जैन नसियां मंदिर से प्रारम्भ होकर सत्यनारायण भगवान मंदिर, होली का खूंट, सदर बाजार, गढ़ चौक, मुख्य बाजार बस स्टेण्ड, नई सब्जीमंडी होते हुए वापस जैन नसियां मंदिर पर पहुंची। यात्रा में आगे की ओर महिलाएं मंगल कलश लिए चल रही थी, जिनके पीछे श्रद्धालु श्रीजी के रथ को खींचते हुए चल रहे थे, जिनके साथ शामिल श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। समापन पर विश्वशांति महायज्ञ की हवन में आहुतियों के साथ पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन हुआ। मंदिर समिति प्रवक्ता कमलेश जैन ने बताया कि मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर तपस्या करने वाले सभी समाज के व्यक्तियों का नसियां मंदिर समिति द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओएसडी अंकित जैन, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार निधि जैन कोठारी, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग डिप्टी डायरेक्टर दिनेश जैन व समाजेसवी बांसी निवासी अवधेश जैन रहे। मंदिर में सुबह नित्य शांतिधारा अभिषेक जैन मुनि बालाचार्य निपुर्णनंदी ससंघ के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के सामूहिक गोठ का आयोजन हुआ।

बैंडबाजों से निकाली श्रीजी की शोभायात्रा
खटकड़. दशलक्षण पर्व के समापन अवसर पर जैन समाज ने रविवार को श्रीजी की शोभायात्रा बैंडबाजों से निकाली। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमे लोगों ने श्रद्धा ओर उत्साह से भाग लिया। शोभायात्रा दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर मेज नदी पर पहुंची। जहां कलशों में पवित्र जल भरकर बोलिया लगाई गई। जहां महिलाओं ने मंगल कलश सिर पर रखे। शोभायात्रा में श्रीजी का विमान सम्मिलित रहा। केसरिया वस्त्र पहने समाज के लोग विमान को कंधे पर लेकर चल रहे थे। शोभायात्रा कस्बे के प्रमुख मार्ग से होते हुए मंदिर पहुंची।
इस बीच मार्ग में श्रीजी की जगह -जगह आरती उतारी। बैंडबाजों पर धार्मिक गीतों पर महिला -पुरुष नाचते झूमते चल रहे थे। शोभायात्रा मंदिर पहुंचने पर मंगल कलशों में लाया गया नदी का पवित्र जल से श्रीजी का जलाभिषेक कर नित्य नियम पूजा व चौबीस भगवान के अर्ध चढ़ाकर माला की बोली लगाई। इससे पूर्व प्रात: काल दोनों जिनालय में श्रीजी की शांतिधारा, नित्य नियम पूजन, मंडल विधान पूजन किया गया। शोभायात्रा में मांगी लाल, चौथमल, विमलचंद, छोटू लाल, पदम चंद, पारस, योगेन्द्र, टीकम, अमित, सुनील, संतोष, महावीर, जंबू, विनोद, अनिल, पवन, गुलशन, मुकेश, पारस सहित जैन समाज के युवक-युवतियां व अन्य सम्मिलित रहे।

08 Sept 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / महामण्डल विधान एवं विश्वशांति महायज्ञ की पूर्णाहुति पर निकाली रथयात्रा

