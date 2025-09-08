महामण्डल विधान एवं विश्वशांति महायज्ञ की पूर्णाहुति पर निकाली रथयात्रा

बैंडबाजों से निकाली श्रीजी की शोभायात्रा

खटकड़. दशलक्षण पर्व के समापन अवसर पर जैन समाज ने रविवार को श्रीजी की शोभायात्रा बैंडबाजों से निकाली। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमे लोगों ने श्रद्धा ओर उत्साह से भाग लिया। शोभायात्रा दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर मेज नदी पर पहुंची। जहां कलशों में पवित्र जल भरकर बोलिया लगाई गई। जहां महिलाओं ने मंगल कलश सिर पर रखे। शोभायात्रा में श्रीजी का विमान सम्मिलित रहा। केसरिया वस्त्र पहने समाज के लोग विमान को कंधे पर लेकर चल रहे थे। शोभायात्रा कस्बे के प्रमुख मार्ग से होते हुए मंदिर पहुंची।

इस बीच मार्ग में श्रीजी की जगह -जगह आरती उतारी। बैंडबाजों पर धार्मिक गीतों पर महिला -पुरुष नाचते झूमते चल रहे थे। शोभायात्रा मंदिर पहुंचने पर मंगल कलशों में लाया गया नदी का पवित्र जल से श्रीजी का जलाभिषेक कर नित्य नियम पूजा व चौबीस भगवान के अर्ध चढ़ाकर माला की बोली लगाई। इससे पूर्व प्रात: काल दोनों जिनालय में श्रीजी की शांतिधारा, नित्य नियम पूजन, मंडल विधान पूजन किया गया। शोभायात्रा में मांगी लाल, चौथमल, विमलचंद, छोटू लाल, पदम चंद, पारस, योगेन्द्र, टीकम, अमित, सुनील, संतोष, महावीर, जंबू, विनोद, अनिल, पवन, गुलशन, मुकेश, पारस सहित जैन समाज के युवक-युवतियां व अन्य सम्मिलित रहे।