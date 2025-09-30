लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

फंगस व लाल पत्ती रोग की आशंका

किसानों का कहना है कि धान की फसल दो से ढाई माह की हो चुकी है। बालिया निकल रही है और पौधे बड़े होने से हवा नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और पानी भरा रहने से धान में मच्छरों, हानिकारक किट और फंगस होने से बीपीएच रोग की आशंका होती है। इस बार धान के पत्ते लाल होने का रोग भी फैल रहा है। इस समय धान में भूरा मच्छर पनपने से बीपीएच रोग फैलने की आशंका बनी रहती है, जो तेज गति से फैलता है और जल्द उपाय नहीं होने पर फसल को पकने से पहले ही नष्ट कर देता है। किसानों ने बताया कि यह रोग फसल पकने और कटाई के दौरान भी आ जाता है, जिसे देखते हुए किसान समय पूर्व ही दवा का छिड़काव करवा रहे हैं। वही मच्छर पौधे की बालियों पर डंक मार कर दाने को नष्ट कर देते हैं। बालियों में फंगस होने से दाने काले हो कर नष्ट हो जाते हैं। इन सबसे बचने के लिए किसान इन दिनों किटनाशक दवाओं का छिड़काव करवा रहे हैं।