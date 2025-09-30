Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

क्षेत्र में इस बार धान का रकबा सर्वाधिक होने के साथ ही मौसम अनुकूल रहने और अच्छी बारिश से धान की फसल खेतों में लहलहा रही है।

2 min read

बूंदी

image

pankaj joshi

Sep 30, 2025

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

कापरेन. शहर के निकट धान के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते किसान।

कापरेन. क्षेत्र में इस बार धान का रकबा सर्वाधिक होने के साथ ही मौसम अनुकूल रहने और अच्छी बारिश से धान की फसल खेतों में लहलहा रही है। अतिवृष्टि के दौरान सोयाबीन, उड़द, मूंग और मक्का जैसी फसलें नष्ट हो गई, वहीं धान की फसल ने किसानों का साथ दिया और अतिवृष्टि की मार झेलने के बाद फिर से खेतों में धान की फसल लहलहाने लगी है। क्षेत्र में धान की फसल दो से ढाई माह की हो चुकी है और धान में बालियां निकल रही हैं। मौसम साफ होने और तेज धूप होने से मच्छर पनप रहे हैं और धान में बालियां निकलने के दौरान धान में आने वाला सबसे खतरनाक रोग बीपीएच (ब्लास्ट) की आशंका को देखते हुए इस समय किसान धान में दवा छिड़काव में जुटे हुए हैं।

किसानों का कहना है कि बुआई के दौरान मौसम बिगड़ने से इस बार खेतों में ट्रैक्टर बीज मशीन से धान की उराई नहीं हो पाई। वहीं पौध तैयार नहीं होने से किसान धान की रोपाई भी नहीं कर पाए। ऐसे में किसानों ने नवाचार करते हुए खेतो में गरड कर हाथों से सीधी बुआई का नवाचार किया जो सफल रहा। बुआई करने वाले किसानों के खेतों में धान की फसल लहलहा रही है।

उमा शंकर मीणा कृषि पर्यवेक्षक कापरेन ने बताया कि क्षेत्र में दो से ढाई माह की हो चुकी धान की फसल मव बालिया निकल रही। ऐसे समय मे बीपीएच, फंगस, बालियों में कालापन होना आदि रोग की आशंका बनी रहती है, जिससे बचाव के लिए किसान दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। इस बार मौसम अनुकूल है, नमी कम है और साफ मौसम रहने से अभी धान की फसल में कोई रोग नही हैं। इस समय भूरा मच्छर, फुदका से बीपीएच फंगस से फफूंदी व कालापन आदि रोग की आशंका रहती है। फिर भी बचाव को देखते हुए किसान समय पर दवा छिड़काव करवाएं, जिससे आने वाले रोग से बचाव हो सके।

फंगस व लाल पत्ती रोग की आशंका
किसानों का कहना है कि धान की फसल दो से ढाई माह की हो चुकी है। बालिया निकल रही है और पौधे बड़े होने से हवा नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और पानी भरा रहने से धान में मच्छरों, हानिकारक किट और फंगस होने से बीपीएच रोग की आशंका होती है। इस बार धान के पत्ते लाल होने का रोग भी फैल रहा है। इस समय धान में भूरा मच्छर पनपने से बीपीएच रोग फैलने की आशंका बनी रहती है, जो तेज गति से फैलता है और जल्द उपाय नहीं होने पर फसल को पकने से पहले ही नष्ट कर देता है। किसानों ने बताया कि यह रोग फसल पकने और कटाई के दौरान भी आ जाता है, जिसे देखते हुए किसान समय पूर्व ही दवा का छिड़काव करवा रहे हैं। वही मच्छर पौधे की बालियों पर डंक मार कर दाने को नष्ट कर देते हैं। बालियों में फंगस होने से दाने काले हो कर नष्ट हो जाते हैं। इन सबसे बचने के लिए किसान इन दिनों किटनाशक दवाओं का छिड़काव करवा रहे हैं।

30 Sept 2025 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

