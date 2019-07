हाड़ौती में तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर, बूंदी में बाढ़ के हालात, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा

बूंदी। heavy rain in kota Division: हाड़ौती में इन्द्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि संभाग की पांच बड़ी नदियां उफन गई। झमाझम बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। इससे नदी-नालों में उफान आ गया। कोटा ( Rain in Kota ) की सड़कें दरिया बन गई और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। देर रात 2 बजे से लगातार हो रही बारिश के बाद बूंदी ( Heavy Rain in bundi ) जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बारां-बूंदी के दर्जनों गांव टापू बन गए तो खातौली-श्योपुर, इटावा-सवाईमाधोपुर मार्ग, नमाना-बरूंधन, श्यामू-नमाना व बूंदी-नमाना मार्ग बंद हो गए। प्रशासन की सूचना पर एनडीआरएफ टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए कॉलोनियों में बोट के माध्यम में घरों में कैद लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है।

बूंदी शहर की कई निचली बस्तियों में पानी जमा हो गया। घरों में पानी घुसने लोगों के घरेलू सामान भीग गए। बूंदी के बालचंद पाड़ा स्थित गोशाला में कई फीट पानी भर गया, जिससे तीन दर्जन से अधिक गोवंश काल का ग्रास बन गया। न्यू कॉलोनी में पानी भरने के बाद जेसीबी से सडक़ तोडऩे पड़ी।

यही हाल बूंदी के चित्तौड़ रोड पर दिखाई पड़े। यहां राइस मिलों में पानी घुस गया। जिससे मिलों में रखा कच्चा माल खराब हो गया। बूंदी की नवल सागर और जैतसागर झील लबालब हो गई। दोनों ही झीलों में चादर शुरू हो गई।

राजस्थान: भारी बारिश से बांध-तालाबों में होने लगा रिसाव, दो की मौत, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

बरधा बांध चली पानी चादर

इधर, बरधा बांध पर भी चादर शुरू होने के बाद सैकड़ों लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए। जिले के अन्य इलाकों में भी तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जिले में झालीजी का बराना-गेण्डोली, नमाना-बूंदी, बूंदी-श्यामू रास्ते बंद हो गए हैं।

कोटा में सड़कें बनी दरिया

कोटा की सड़कें दरिया बन गई और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। शहर की देवली अरब व कैथून रोड स्थित कॉटिल्य नगर कॉलोनियों में 7 फीट पानी भर गया। लोग घरों में कैद हो गए। प्रशासन की सूचना पर एनडीआरएफ टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए कॉलोनियों में बोट के माध्यम में घरों में कैद लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है।

घंटी बजने के साथ ही दौड़ी टीमें, हैल्प इन रेन से मिली राहत, बोले धन्यवाद पत्रिका

नदी में बह गया वृद्ध

बारां. भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के घट्टा गांव के समीप काली सोत नदी पार करते समय शनिवार रात एक वृद्ध तेज बहाव में बह गया। रविवार सुबह लोगों को इसका पता लगा तो ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस एवं रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा तलाशी अभियान शुरू किया। रविवार दोपहर करीब बारह बजे से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम नदी में तला्रश करने में जुटी हुई है।