जनसुनवाई में मिली शिकायतों का त्वरित करें निराकरण

आमजन की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं उनके त्वरित समाधान के लिए पुलिस थाना तालेड़ा मे जनसुनवाई की गई, जिसमें उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 05, 2025

जनसुनवाई में मिली शिकायतों का त्वरित करें निराकरण

तालेड़ा. कोटा रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक जनसुनवाई करते हुए।

तालेड़ा. आमजन की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं उनके त्वरित समाधान के लिए पुलिस थाना तालेड़ा मे जनसुनवाई की गई, जिसमें उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण व शहरी नागरिकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग तथा संबंधित थाना क्षेत्र के परिवाद सीधे उप महानिरिक्षक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए।उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने संबोधन में कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सेवा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की समस्या को तभी समझ पाएगी जब वह उनसे सीधे संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में मिली शिकायतों का निराकरण त्वरित और प्रभावी ढंग से किया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक जेन्द्र कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है जनता के साथ विश्वास और सहयोग का ऐसा पुल बनाए रखना जिससे अपराध का प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी समय में भी इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करें ताकि जनता के साथ संवाद जारी रहे। जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के समाधान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारीयों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी, जसवीर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल बून्दी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारीगण उपस्थित रहे।

नागरिक अभिनंदन किया
जनसुनवाई के दौरान सकल जेन समाज ने पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नागरिक अभिनंदन किया। अनिल जैन पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को समस्याएं बताई।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का उद्घाटन
इस अवसर पर पुलिस थाना में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को त्वरित सहायता, परामर्श एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। यह केंद्र महिला सुरक्षा, घरेलू ङ्क्षहसा, कानूनी परामर्श, साइबर अपराध एवं अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करेगा।

