जनसुनवाई में मिली शिकायतों का त्वरित करें निराकरण

उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की समस्या को तभी समझ पाएगी जब वह उनसे सीधे संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में मिली शिकायतों का निराकरण त्वरित और प्रभावी ढंग से किया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक जेन्द्र कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है जनता के साथ विश्वास और सहयोग का ऐसा पुल बनाए रखना जिससे अपराध का प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी समय में भी इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करें ताकि जनता के साथ संवाद जारी रहे। जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के समाधान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारीयों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी, जसवीर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल बून्दी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारीगण उपस्थित रहे।