बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

नैनवां में शुरू हुई बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का ध्वजारोहण कर उद्घाटन करते अतिथि।
नैनवां. पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवां में सोमवार को 69वीं राज्य स्तरीय 17 व 19 वर्षीय छात्रा वर्ग की 69वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का सांस्कृतिक कार्यक्रम व ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों से 17 वर्षीय आयु वर्ग में 42 टीम और 19 वर्षीय आयु वर्ग में 40 टीम के कुल 984 खिलाड़ी छात्राएं भाग लेने पहुंची।
प्रतियोगिता संयोजक प्रकाश चंद धाकड़ और प्रतियोगिता मीडिया प्रभारी पंकज जैन ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती को दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा थे। अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष सरिता नागर ने की। विशिष्ट अतिथि देवेंद्र डाणी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हेमराज नागर, शहर भाजपा अध्यक्ष अनिल शर्मा, नैनवा ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राधाकिशन सैनी, जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह आसावत, सुरेंद्र नागर, शारीरिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिवराज खींची, खेलकूद विभाग बीकानेर के हेमाराम जाट, राजस्थान एथलेटिक्स संघ सचिव देवनारायण गुर्जर थे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम की अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र, छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। संचालन वर्षा सेठी ने किया।
शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे
कार्यक्रम में डीईओ (मा.) प्रीतिबाला शर्मा, एडीईओ (मा.) प्रहलाद शर्मा, सहायक निदेशक धनराज मीणा, सीबीईओ ओमप्रकाश बुनकर, जिला शिक्षा अधिकारी शा. शिक्षा राजबहादुर भंसाली, एसीबीईओ अनिल गोयल मौजूद रहे।
इनके बीच हुआ मुकाबला
प्रतियोगिता का उदघाटन मैच 19 वर्ष आयु वर्ग में अजमेर और जयपुर के बीच खेला गया, जिसमे जयपुर की टीम विजय रही। वहीं 17 वर्ष आयु वर्ग में पहला मैच पाली और डीडवाना-कुचामन के बीच खेला गया, जिसमें डीडवाना-कुचामन की टीम विजेता रही।
