बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

प्रतियोगिता संयोजक प्रकाश चंद धाकड़ और प्रतियोगिता मीडिया प्रभारी पंकज जैन ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती को दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा थे। अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष सरिता नागर ने की। विशिष्ट अतिथि देवेंद्र डाणी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हेमराज नागर, शहर भाजपा अध्यक्ष अनिल शर्मा, नैनवा ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राधाकिशन सैनी, जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह आसावत, सुरेंद्र नागर, शारीरिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिवराज खींची, खेलकूद विभाग बीकानेर के हेमाराम जाट, राजस्थान एथलेटिक्स संघ सचिव देवनारायण गुर्जर थे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम की अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र, छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। संचालन वर्षा सेठी ने किया।