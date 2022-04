10वीं 59.06, 12वीं का 74.65 प्रतिशत रिजल्ट, ये हमारे टॉपर

10वीं के छात्रों का 54.31 और छात्राओं का 64.11

12वीं के छात्रों का 72.41 व छात्राएं 76.92 प्रतिशत

कोरोना के कारण इस बार भी पढ़ाई प्रभावित रही, फिर भी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भी प्रदेश की मैरिट सूची में कोई भी बुरहानपुर का बच्चा जगह नहीं बनाया पाया। 10वीं के छात्रों का 54.31 और छात्राओं का 64.11

12वीं के छात्रों का 72.41 व छात्राएं 76.92 प्रतिशत

बुरहानपुर. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। 10वीं में 59.06 और 12वीं में 74.65 परीक्षार्थी पास हुए।मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। 10वीं में 59.06 और 12वीं में 74.65 परीक्षार्थी पास हुए।

कोरोना के कारण इस बार भी पढ़ाई प्रभावित रही, फिर भी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भी प्रदेश की मैरिट सूची में कोई भी बुरहानपुर का बच्चा जगह नहीं बनाया पाया। परीक्षा के समय जरूर पढ़ाई पर जोर दिया गया, ऑफलाइन क्लास भी लगाई गई। इससे थोड़ा राहत भरा परिणाम रहा, लेकिन 12वीं की तुलना में 10वीं का रिजल्ट कमजोर रहा। ये है 12वीं के जिले के टॉपर

10th 59.06, 74.65 result of 12th, this is our topper