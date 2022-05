साढ़े पांच माह में 124 हादसे, 166 घायल और 31 मौते

- अफसर बोले अभी भूमि अधीग्रहण का काम चल रहा

- नहीं थम रहे हादसे

बुरहानपुर. इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनवरी 2022 से अब तक 124 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 166 घायल हुए और 31 ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि पिछले चार दिन में तीन लोगों की मौत हाईवे पर हुई है। लगातार दुर्घटनाओं के बाद भी हाईवे की मरम्मत हो रही न ओवरलोड पर लगाम लग रही है। मंगलवार को सुबह 8.30 बजे शाहपुर रोड पर दो ट्रक भी आमने सामने टकरा गए, गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

शहर के बीच से निकले हाईवे के कारण यहं हंसती खेलती जिंदगी मौत के मुंह में समा रही है। गणपति थाना से लेकर शाहपुर थाने के बीच लगातर हादसे हो रहे हैं। चार दिन में ही पहला हादसा खंडवा रोड पर हुआ, दूसरा हादसा मोहना पुल के पास और तीसरा हादसा बस स्टैंड पर हाईवे पर हुआ। जबकि पांचवें दिन मोहना पुल के पहले ही दो ट्रक टकरा गए। यहां अंधे मोड़ पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रकों में भिड़ंत हो गई।

पुलिया टूटी टूटी पड़ी रैलिंग

इंदौर इच्छापुर राज्य मार्ग पर बनाई गई पुलियाओं से रैलिंग गयब हो हो रही है। हाइवे पर लगतार हो रहे हादसों के कारण वाहनों की टक्कर से पुलियाओं ने रैलिंग भी टूट रही है। वहीं हाइवे पर कई पुलिया भी अब जार्जर स्थिति में पहुंच गई है। वहीं हाइवे पर कई पुलिया से रैलिंग टूट कर गिर रही है। पुलियाओं पर रैलिंग नहीं होने के कारण वाहन सिधे पुलिया के निचे गिर जाते हैं। जिससे वाहन चालक को गंभीर चोटे आती है।

यह है हादसों से कारण

- तेज रफ्तार से वाहन चलाना

- असावधानी पूर्वक वाहन चलाना

- ओवरलोड वाहन

- अंधे मोड़ पर ओवरटेक करना

यह है शनवारा से असीर तक एक्सीटेंड पॉइंट

्र- कृृषि मंडी के सामने

- ट्रांसपोट नगर नकटी नाला के पास

- राईपुरा सूत मिल के पास

- निंबोला रेलवे ओवर बीज

- दूध माली नदी की संकारी पुलिया

- बोलती पहाड़ी के मोढ़

- नेपा फाटे के पास

अभी भू अर्जन का चल रहा काम

इंदौर-इच्छापुर हाईवे का काम नेशनल हाइवे ऑथोरिटी काम कर रही है। हाई.वे के इस सबसे अहम हिस्से को मंजूरी मिल जाने के साथ निर्माण की कवायद भी शुरू कर दी गई है। हाइवे इच्छापुर तक बन जाने से बुरहानपुर और दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व अन्य के लिए रास्ता आसान होगा। एनएचए का कहना है कि अभी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है।

