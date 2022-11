सिंधीपुरा आजाद वार्ड में 15 वर्षीय किशोरी की हत्या, झाड़ियों में मिला शव

- एसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

बुरहानपुर. सिंधीपुरा आजाद वार्ड में 15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। घर के पास ही एक धार्मिक स्थल के अंदर झाडिय़ों में शव पड़ा मिला। किशोरी का शव मिलने की सूचना पर गणपति थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ को हटाकर शव की पहचान की गई। एसपी, एएसपी, सीएसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया।

जानकारी अनुसार 15 वर्षीय शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद अपने घर से लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने आसपास तलाश करने के बाद देर रात थाने पहुंचकर शिकायत की। शनिवार सुबह 8 बजे आसपास के लोगों ने किशोरी का धार्मिक स्थल के अंदर झाडिय़ां में देखा। किशोरी के दोनों हाथ,पैर बंाधे होने के साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले। आजाद वार्ड में किशोरी का शव मिलने की सूचना पर गणपति थाने का बल मौके पर पहुंचा। घटना स्थल से लोगों की भीड़ को हटने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हत्या का केस दर्ज

किशोरी की हत्या की सूचना पर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को बारीकी से देखा। घटना स्थल के आसपास के घरों में भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह हत्या का मामला है। किशोरी के हाथ कपड़े से बंधे होने के साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

