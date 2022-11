15 वर्षीय किशोरी हत्याकांड का खुलासा, मोहल्ले के दो युवक निकले आरोपी

- बदनामी छुपान के लिए की थी हत्या

बुरहानपुर. सिंधीपुरा आजाद वार्ड में 15 वर्षीय किशोरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोहल्ले के दो युवकों ने ही पूर्व मे किशोरी के साथ किए गलत काम को छुपाने के लिए हत्या की थी। एक आरोपी किशोरी का दूर का रिश्तेदार है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के साक्ष्य एकत्रित किए।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे आजाद वार्ड में दरगाह की झाडिय़ों में किशोरी का शव मिला था। हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी आरोपी ईशाक उर्फ बाबा और सतार पिता अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया गया है। मृतिका का आरोपीगणो के घर आना जाना करती थी। आरोपी गलत निगाह रखते थे। इस बात को लेकर मृतिका ने यह बात अपने माता - पिता को बताने के लिए कहा तो दोनों आरोपियों ने अपनी बदनामी छुपाने के डर से उसे रास्ते से हटाने के लिए शुक्रवार शाम को अपहरण कर घर की छत पर हत्या करने के बाद शव को दूसरे दिन सुबह दरगाह में फेंक दिया था।

नाक को जानवर ने काटा था

एसपी ने बताया कि किशोरी का नाक कटी हुई मिली थी। लेकिन यह नाक किसी धारदार हथियार से नहीं कटी गई थी बल्कि गले पर फंदा लगाकर खीचने से नाक से खून बाहर आया था। संभावना है कि बल्ली के द्वारा नाक को काटने से नाक कटी मिली थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य साक्षय जुटा रही है जघन्य अंधे हत्याकांड के अज्ञात आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने परिवार सहित मोहल्लों के संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। पुलिस टीम द्वारा भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाये। संदेह के आधार पर ईशाक और बाबा पिता इस्माईल एवं संवार पिता अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने

अपना जुर्म स्वीकार किया।

15-year-old teenager murder case revealed, two youths of the locality turned out to be accused