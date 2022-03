डॉग बाइट के हर माह 150 नए मामले, 242 लोगों को लगी एंटी रेबीज वैक्सीन

- शहर में बड़ रहा डॉगों का आतंक

- निगम के पास नहीं संसाधन

बुरहानपुर. शहर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे है। हर माह 150 नए मामले सामने आने के साथ ही फरवरी माह में 242 मरीजों ने अस्पताल पहुंच कर डॉग के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है। यह मामले बढऩे के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। क्योकि डॉग को पकडऩे के लिए निगम के पास संसाधन नहीं होने से मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर डॉगों का झुंड देखने को मिल रहा है।

चंदकला निवासी 10 वर्षीय बालक मोहम्मद अली को डॉग ने काट लिया। बालक के परिजनों ने बताया कि घर के बाहर सुबह के समय खेलने के लिए निकला था,तभी डॉग ने हमला कर पैर के पास काट लिया। वार्ड में डॉग की संख्या बढऩे से रहवासी परेशान है। रास्ते पर चल रहे लोगों के साथ ही घर के बाहर मैदान में खेलने वाले बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे है। डॉग के काटने के प्रतिदिन 5 मरीज जिला अस्पताल पहुंच है। नगर निगम को डॉगों की जनसंख्या को रोकने के लिए नसबंदी कराए का प्रावधान होने के बाद भी इस तरफ कोई प्रयास नहीं किए जा रहे है। यही कारण है कि शहर में बड़ी संख्या में डॉग झुंड बनाकर हमला कर रहे है।

वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ी

जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। निगम के पास डॉगो को पकडऩे के लिए कोई प्लान भी नहीं है। जिस कारण आए दिन लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ रहा है। सुबह एवं रात्रि के समय सड़कों पर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। ओपीडी केंद्र के अनुसार प्रतिदिन लगभग 4 से 5 मरीज डॉग के काटने पर उपचार के लिए पहुंच रहे है।एक माह में आंकड़ा 150 तक पहुंच रहा है।बुजुर्ग और बच्चों की संख्या अधिक है।

150 new cases of dog bite every month, 242 people got anti rabies vaccine