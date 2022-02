5 रु. में कांग्रेस की सदस्यता, 2 घंटे में 110 नए सदस्य बनें

- घर चलो, घर-घर चलो अभियान

- 4 दिन बाद शहर में शुरुआत

Updated: February 06, 2022 11:34:18 am

बुरहानपुऱ. कांग्रेस का घर चलो, घर-घर चलो अभियान में 5 रुपए देने पर कांग्रेस की सदस्यता मिलेगी। अभियान के पहले दिन 2 घंटे के अंदर मात्र 110 सदस्य ही कांग्रेस से जुट पाए। जबकि एक माह में एक लाख 50 हजार सदस्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला कांग्रेस कमेटी भंग होने के बाद इसका असर अभियान पर भी देखने को मिल रह है। प्रदेशभर में जहां यह अभियान एक फरवरी से शुरू हो गया, लेकिन शहर में 4 दिन बाद कांग्रेसी अभियान की शुरूआत कर रहे है जो जमीनीस्तर पर कमजोर नजर आ रहा है। कांग्रेसी घरों पर जाकर जनता को भाजपा के 17 सालों की अनुपलब्धियों को गिनाकर प्रदेश में 15 माह की कांगे्रस सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच रखेेगें। घरों पर पहुंच कर कांग्रेस नए सदस्यों को भी शामिल करेगी। इस दौरान किशोर महाजन,इस्माइल अंसारी, अमर यादव, रफिक गुल मोहम्मद, अजय उदासीन ने भी संबोधित कर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नए अभियान की जानकारी दी।

एक लाख सदस्य जोडऩे का लक्ष्य

अभियान के दौरान जिलेभर में घर.घर पहुंचकर सदस्य भी बनाएंगी। 5 रुपए सदस्यता शुल्क के नाम पर लिया जाएगा। अभियान के पहले दिन दो घंटे तक बैठे कांग्रेसियों ने 110 नए सदस्य ही जोड़ पाए। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि 5 साल पहले तक कांग्रेस के 62 हजार सदस्य थे। इस अभियान के तहत एक लाख 50 हजार सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।सभी बूथों पर पदाधिकारी घर.घर पहुंचकर नए सदस्यों को शामिल करेंगे।जबकि भाजपा द्वारा पूर्व से ही प्रदेशभर में बूथस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। दोनों की बड़े राजनीतिक संगठन होने के बाद भी कांग्रेस पीछे नजर आ रही है।

5 Rs. Congress membership, become 110 new members in 2 hours