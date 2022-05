गर्भ में 6 माह के बच्चे की मौत, अस्पताल में महिला ने भी तोड़ा दम

- निजी अस्पताल में लापरवाही का आरोप

Published: May 15, 2022 11:57:39 am

बुरहानपुर. 6 माह के बच्चे की गर्भ में मौत होने के बाद डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल पहुंची महिला ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया।

शिकारपुरा थाना प्रभारी सोहनसिंह चौहान ने बताया कि मामला अमरावती रोड स्थित मातृ सेवासदन अस्पताल का है। गर्भवती महिला नीलू पति भगवानदास पासी 25 वर्षीय महिला के गर्भ में 6 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं चलने के बाद डिलीवरी कराने के लिए शुक्रवार को निजी अस्पताल लेकर आए थे। शनिवार सुबह महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किए जाने की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजनों से चर्चा कर समझाइश देकर मामले को शांत किया गया। परिजनों को लिखित शिकायत कर शव का पीएम कराने के लिए कहा गयाथा, लेकिन परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई।

डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप

महिला के परिजनों ने गर्भवती महिला के इलाज में डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। परिजन लाखन पासी ने कहा कि गर्भ में बच्चे की मौत होने के बाद परिजन मां की सुरक्षित डिलीवरी कराने के लिए सेवासदन अस्पताल आए थे। इलाज में लापरवाही करने पर महिला की मौत हुई है। जबकि सेवासदन अस्पताल आरोग्य सेवा मंडल के सदस्य मनोज तारवाला ने कहा कि महिला पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती थी, बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा है, शिकायत मिलने पर जांच करेगे।

6 month old baby dies in womb, woman also died in hospital