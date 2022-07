बुरहानपुर में 68 और शाहपुर में 81 प्रतिशत मतदान

- नगरीय निकाय का मतदान खत्म

बुरहानपुर. नगरीय निकाय चुनाव का मतदान खत्म होगा। बुरहानपुर में 68.98 और शाहपुर में 81.32 प्रतिशत मतदान हुआ। बुधवार को मतदान के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लाइन देखने को मिली। छिटपुट घटनाएं होने पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान कम होने से जीत, हार का गणित लगना शुरू हो गया है।

बुरहानपुर नगर निगम में 177666 मतदाताओं में से 122556 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुरूष 64081 और महिला 58469 ने मतदान किया। जबकि शाहपुर नगर परिषद में 15750 मतदाताओं में 12808 मतदाताओं ने मतदान किया। जिसमें पुरूष 6603 और महिलाएं 6204 शामिल है। सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। शहर सरकार के लिए महापौर के 7 और 48 वार्डाे के 210 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत इवीएम मशीन में कैद हो गई है। नगर निगम बुरहानपुर में शाम 5 बजे तक 68.98 फीसदी लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं नगर परिषद शाहपुर की बात करें तो यहां मतदान प्रतिशत 81.32 फीसदी रहा।

छिटपुट घटनाएं होने पर पुलिस ने संभाला

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही पुलिस ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोढा ने भी सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्था देखी। मतदाता सूची से नाम नहीं होने से लेकर अन्य शिकायतों मिलने पर समाधान किया। शहरी क्षेत्र में दोपहर के बाद अधिकांश जगहों पर छिटपुट घटनाओं की सूचना भी मिली। लेकिन समय रहते पुलिस द्वारा पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। जिससे किसी भी स्थान पर बड़े विवाद की स्थिति नहीं बनी। मतदान खत्म करने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी टीम के दावे कर रहे है।

68 percent voting in Burhanpur and 81 percent in Shahpur