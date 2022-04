आवास योजना के 951 हितग्राहियों की अटकी 8 करोड की राशि

- सीएम का कार्यक्रम स्थागित

बुरहानपुर. शहर के 951 हितग्राहियों के खातों में 8 करोड़ 2 लाख की राशि बुधवार को जमा होना थी। लेकिन सीएम शिवराजसिंह चौहान का प्रदेशस्तीय कार्यक्रम स्थागित होने से आवास योजना की राशि अटकी हुई है। शहरी क्षेत्र के 475 आवासों में गृह प्रवेश होने के साथ ही 242 आवासों का भूमिपूजन होना था।

दरअसल आवास योजना की राशि के लिए लंबे समय से हितग्राही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि के लिए निगम कार्यालय पहुंच है। डीपीआर तैयार होने के बाद 242 नए हितग्राहियों के खातों में भी 2 करोड़ 42 लाख की राशि का भुगतान होना था। नवागत निगम आयुक्त संजय मेहरा ने बताया कि बुधवार को आवास योजना के प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान वन क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में राशि जारी करना था, लेकिन कार्यक्रम स्थागित हो गया।

गृह प्रवेश के लिए मकानों पर की सजावट

475 हितग्राहियों का आवास निर्माण पूरा होने के बाद उन्हेे गृहप्रवेश के लिए शामिल किया गया था हितग्राहियों ने अपने आवासों की दुल्हन की तरह सजावट की है। जबकि तृतीय किस्त के लिए 298 मकान भी अंतिम स्थिति में पहुंच गए है। उन्हे शासन से 149 लाख की राशि का भुगतान हो रहा है।

