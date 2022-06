अफसर बनने के लिए 860 युवाओं ने दी पीएससी परीक्षा

- पुलिस जवान, आबकारी, राजस्व कर्मचारी भी हुए शामिल

- सामान्य ज्ञान में खिले चेहरे, तार्किक प्रश्नों ने उलझाया

- 5 केंद्रों पर हुई परीक्षाएं

बुरहानपुर. डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित अन्य उच्च पदों पर अफसर बनने की चाह में रविवार को 860 अभ्यर्थियों ने 5 केंद्रों पर मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा दी। दो चरणों में हुई परीक्षा में पहला चरण सुबह 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान। दूसरा चरण 2.15 से 4.15 बजे तक हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से सभी केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। उडऩदस्ता दलों ने पहुंचकर निरीक्षण किया। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले सख्ती से चेकिंग की गई। बेग, बेल्ट, पर्स, टोपी, सहित महिलाओं के गहने भी उतार कर बैग में रखवाए गए।

पीएसपी परीक्षा के लिए जिले से 1270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में प्रथम 860 उपस्थित एवं 410 अनुपस्थित रहे। पहले चरण में सामान्य ज्ञान का पेपर देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। प्रश्न पत्र में 60 प्रतिशत प्रश्न अधिकांश मध्यप्रदेश सहित कंप्यूटर ज्ञान के बारे में पूछा गया। लेकिन दूसरे चरण में हुई परीक्षा में मानसिक स्थिति का आंकलन पता करने के लिए तार्किक प्रश्न पूछे गए तो कई अभ्यर्थी कठीन प्रश्न होने से उलझ गए। पहले चरण का पेपर देकर निकले अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रश्न अच्छे पूछे गए थे। खेल व खिलाड़ी, कला, साहित्य, भौगोलिक स्थिति, इतिहास और राजीनिक व्यवस्था से कई प्रश्न पूछे गए।

पुलिस, आबकारी, राजस्व कर्मचारी हुए शामिल

एमपीपीएससी की परीक्षा में शहर के युवाओं के साथ ही शासकीय विभागों में पदस्थ कर्मचारी, पुलिस जवान और आबकारी विभाग के निरीक्षकों ने भी अफसर बनने के लिए अपनी किस्मत को आजमाया।परीक्षा देकर निकले एसआइ अलीम उद्दीन, आरक्षक यशवंत कुंदे, राजस्व महिला कर्मचारी कनैश ने कहा कि सभी प्रश्न लगभग कोर्स के अंदर से ही पूछे गए है। इस बार रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है।

