बस स्टैंड पर हादसा, इंदौर जा रही बस ने बालक को कुचला, मौत

- सड़क पर बिखरे मांस के टुकड़े

- लोगों की लगी भीड़, पुलिस ने जब्त की बस

बुरहानपुर. शहर के पुष्पक बस स्टैंड पर सोमवार दोपहर 3 बजे हादसा हो गया। इंदौर जा रही यात्री बस ने 13 साल के बालक को कुचल दिया। हादसे में बालक के सिर के ऊपर से बस का पहिया गुजरने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लोगों की भीड़ लगने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही डायल 100 एवं कोतवाली पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। भीड़ को हटाने के बाद बस को जब्त कर शव को पीएम के लिए रवाना किया गया।

जानकारी अनुसार खंडवा निवासी अयान पिता मकसूद 13 साल अपने पिता के साथ बस स्टैंड पर तरबूज का ठेला लगाने का काम करता था। सोमवार को दोपहर का भोजन करने के बाद अपने पिता के लिए पानी लेने पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। इस दौरान बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर इंदौर जा रही जय महाकाल बस ने बालक को टक्कर मार दी। बालक बस की चपैट में आ गया। इस दौरान बस का एक पहिया बालक के सिर के ऊपर से गुजरने से सड़क पर मांस के टुकड़े फैल गए। घटना स्थल पर ही बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की आवाज सुनकर बस में सवार सभी यात्री एवं चालक नीचे उतरा। बस के नीचे बालक का शव देखते ही चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर डायल 100 पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। लोडिंग वाहन से शव को जिला अस्पताल रवाना किया गया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे।

Accident at bus stand, bus going to Indore crushed the child, death