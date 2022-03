कलेक्टर के आदेश पर बस स्टैंड पर खड़ी 6 बसों पर कार्रवाई

- रोड से हटाया अतिक्रमण

बुरहानपुर. कलेक्टर ने शहर के बस स्टैंड पर बसों के संचालन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जारी किए गए आदेश के बाद नगर निगम एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर 6 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। बस ऑपरेंटरों को नया शेड्यूल का पालन करने के निर्देश दिए गए।

दरअसल बस स्टैंड को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अधिक समस्या बसों की अवैध पार्किंग को लेकर आ रही थी। निगम के सफाई विभाग अफसरों ने समीक्षा बैठक में यह परेशानी बताने पर कलेक्टर ने सभी रूट की बसों को आधा घंटा पहले यात्रियों को बैठाने के लिए स्टैंड पर आने के साथ ही सवारियों को छोडऩे के बाद 15 मिनट के अंदर रवाना होने के आदेश जारी किए थे। शेड्यूल का पालन नहीं करने पार्किंग में खड़ी रहने वाली बसों पर 5 हजार का जुर्माना लगाने के साथ ही परमिट निरस्त करने की कार्रवाई होगी।बस संचालकों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं करने पर मंगलवार को सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, सूबेदार हेमंत पाटीदार, एएसआइ नवाब अली ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध पार्किंग में खड़ी 6 बसों पर चालानी कार्रवाई की।पहले दिन समझाइश देकर कई बसों को स्टैंड हटाया गया।

दुकानदारों का सामान हटाया

बस स्टैंड मुख्य रोड किनारे ऑटो पाट्र्स दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर सामान रखने के साथ ही बाइक सुधारने के लिए पेटियां रखकर मेकनिकों को रोडपर ही बैठाया जा रहा था। जिससे आवागमन प्रभावित होने से यातायात पुलिस द्वारा रोडसे अतिक्रमण हटाया गया। ऑटो पाटर््स संचालकों को पहले दिन समझाइश दी गई। अगर फिर भी सामान बाहर रखा मिलेगा तो सीधे जब्ती सहित चालानी कार्रवाई की जाएगी।

Action on 6 buses standing at the bus stand on the orders of the Collector