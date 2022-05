तीन साल बाद उत्साह, दरगाह ए हकीमी में दुनियाभर से आए जायरीन

मजार पर संदल, चादर चढ़ाकर पेश किए अकीदत के फूल, समाजजनों ने की जियारत

- सैयदी मौलाई हकीमुद्दीन साहब का उर्स

बुरहानपुर. दरगाह ए हकीमी में सैयदी व मौलाई बाबा अब्दुलकादर हकीमुद्दीन साहब का 301वां उर्स मनाया गया। उर्स में शामिल होने के लिए दुनियाभर से पहुंचे जायरीनों की जियारत के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। शुक्रवार को मगरिब की नमाज के बाद सैयदी मौलाई हकीमुद्दीन साहब की मजार पर संदल व फूलों की चादर पेश की गई।

दो दिवसीय उर्स में शामिल होने के लिए बुरहानपुर पहुंचे सैयदना साहब के प्रतिनिधि तमीम भाई साहब ने मस्जिद में वाअज की। जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। बुरहनपुर में दाउदी बोहरा समाज का प्रसिद्ध दरगाहे होने से जियारत के लिए हर साल बड़ी संख्या में समाजजन पहुंचते हंै। शुक्रवार के दिन संदल चढ़ाने के बाद शनिवार को दरगाह ए हकीमी में उर्स मनाया जाएगा। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के प्रतिनिधि की तरफ से मस्जिद में वाअज की गई। दरगाह पर गिलाफ और फूलों की चादर चढ़ाने के बाद जियारत के लिए समाजजनों की लंबी कतारें लगी। देश सहित दुबई, कुवैत, सउदी अरब, कैनिया सहित अन्य देशाों से पहुंचे समाजजनों ने भी दरगाह पर पहुंचकर जियारत की। लगभग यहां पर 10 हजार से अधिक समाजजन उर्स के लिए दरगाह पर जमा हुए।

विद्युत लाइटों से सजा दरगाह का परिसर

दरगाह ए हकीमी को उर्स के मौके पर विद्युत लाइटों से सजाया गया है। मुख्य गेट से लेकर दरगाह के अंदर तक हर तरफ रौनक देखने को मिली। परिसर के अंदर मस्जिद के पास फव्वारें लगाए गए थे। दरगाह की रौनक देखकर समाजजन अपने मोबाइल पर फोटो, वीडियो बनाते नजर आए। दरगाह पर जियारत करने के लिए मुख्य गेट पर समाजजनों की भीड़ देखने को मिली। दरगाह की जियारत के लिए बड़ी उत्साहित नजर आए।

गेट पर तैनात रहा पुलिस बल

दरगाह ए हकीमी में उर्स के मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से गणपति थाने का पुलिस बल तैनात रहा। मुख्य गेट पर टीआइ राजेश दुबे के साथ एएसआइ, एसआइ सहित पुलिस जवानों की ड्यूटी रही। दरगाह ए हकीमी परिसर के अंदर दरगाह कमेटी के सुरक्षा गार्ड एवं कर्मचारी तैनात नजर आए।

After three years enthusiasm, pilgrims from all over the world came to Dargah-e-Hakimi