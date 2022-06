सड़क हादसों पर रिसर्च करने भोपाल से बुरहानपुर पहुंचे एआइजी

- ब्लैक स्पॉट का किया निरीक्षण

- दुर्घटनाओं की देखी फोटो,वीडियों

बुरहानपुर. जिले में तीन दिनों तक लगातार हुए हादसों में 5 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल तक हड़कंप मच गया। हादसे का कारण एवं बचाव के उपाय ढूंढने के लिए पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआइ) भोपाल से एआइजी प्रतिपाल महोबिया बुरहानपुर पहुंचे।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस कंट्रोल रूम पर सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से अफसरों को दुर्घटनाओं का कारण और रोकथाम के लिए होने वाले उपाय बताए। एआइजी ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बुरहानपुर में सड़क दुर्घटनाओं के मामले कम है, लेकिन अगर गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैतो हमें संयुक्त प्रयास करते हुए रोडनिर्माण एजेंसी के साथ सुधार करना होगा। बैठक में जिले की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर समीक्षा कर फोटो एवं वीडियों दिखाकर वाहन चालकों की गलतियां बताइ गई।

3 से अधिक मौतें होने पर पहुंचती है टीम

सूबेदार हेमंत पाटीदार ने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना में तीन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद हादसे का कारण पता करने के लिए पीटीआरआइ भोपाल की टीम पहुंचती है।यहां पर एक दुर्घटना में तीन एवं दो दुर्घटनाओं में दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत होने के बाद एआइजी प्रतिपाल महोबिया आए थे। घटना स्थल के फोटोग्राफ सहित वीडियोग्राफी कर अपने साथ ले गए। एआइजी ने कहा कि जहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही है, ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पॉट बनाकर सबसे पहले आवश्यक सुधार करे। वाहनों की स्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर, पेड़ एवं झाडिय़ा कटवाना, मार्किंग कर चेतावनी बोर्ड लगाए।

