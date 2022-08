पन्ना से दो माह पहले गुम हुआ बुजुर्ग बुरहानपुर में मिला

- पिता को लेने पहुंचा रहा बेटा

बुरहानपुर. पथरी की बीमारी का इलाज करने घर से निकला बुजुर्ग घर नहीं लौटा। दो माह से परिवार भी तलाश में जुटे थे, जो बुरहानपुर में एक चर्च के बाहर बीमार अवस्था में मिला। जिसका लोगों ने उपचार कर जिला अस्पताल में भर्तीकराया। रोटी बैंक ने परिवार का नंबर तलाश करने के बाद बेटे से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई तो आंसू निकल आए। अब बेटा पिता को लेने बुरहानपुर के लिए निकल गया है।

शिंदे फाउंडेशन द्वारा संचालित रोटी बैंक के मैनेजर संजय शिंदे ने बताया कि हमारे सदस्य ऋषिकेश पांडे और राजू बेदरकर को शनवारा स्थित चर्च के गेट के पास एक बुजुर्ग जो बीमार अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसे ओढऩे के लिए एक चादर, पानी की बोतल और कुछ दिन भोजन का टिफिन दिया गया। वही चर्च कि अर्पणा मसीह ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी पहचान गंगाराम विश्वकर्मा निवासी पन्ना के रूप में हुई।

ऐसे हुआ था लापता

शिंदे ने बताया कि बुजुर्ग से जब पूछताछ कि तो पता चला कि वह बुजुर्ग पन्ना जिले का निवासी है। बुजुर्ग अपनी पथरी की बीमारी का इलाज करने रीवा गया था, लेकिन वहां से भटककर बुजुर्ग बुरहानपुर पहुंच गया।

ऐसे चला परिजनों का पता

संजयसिंह शिंदे ने पन्ना जिले के तीन चार पत्रकार साथियों को व्हाट्सप से जानकारी भेजी तुरंत उनके शहर मे लापता बुजुर्ग की जानकारी वायरल कर दी। केवल चार घंटों मे लापता बुजुर्ग के बेटे गौतम तक यह मैसेज पहुंच गया और बेटे की रोटी बैंक मैनेजर की बात हो गई। इस प्रकार घर से बिछड़े बुजुर्ग को उसके परिवार से रोटी बैंक ने मिला दिया। गौतम ने बताया पिता दो माह पहले पन्ना से रीवा इलाज कराने गए थे। एक बार ट्रीटमेंट हो गया। दूसरी बार कहा था रीवा जा रहा हूं आठ दिन लगेंगे, लेकिन तब से वापस नहीं लौटे। बेटा उन्हें लेने बुरहानपुर रवाना हो गया है।

इसके पूर्वभी एक बुजुर्ग को मिलाया था

इसके पूर्व भी उड़ीसा से चालीस साल पहले भटके हुए एक बुजुर्ग को रोटी बैंक ने उसके परिवार से मिलाया था।

बीयू0501 : बेटे से वीडियोकॉलिंग पर कराईबात।

बीयू0502 : बुजुर्ग गंगाराम।

An elderly man who went missing two months before Panna was found in Burhanpur