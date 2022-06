पर्यटन स्थलों पर फिर जीवित होगी प्राचीन जल संरचनाएं

- एएसआइ के अफसरों ने किया दौरा

- आहुखाने का प्राचीन वाटर टैंक देखा

बुरहानपुर. प्राचीन जल संरचनाओं को फिर से जीवित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अफसरों की टीम दो दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंची। दो प्राचीन वाटर टैंक सहित जल संरचनाएं चिन्हित कर उन्हे पानी से लबालब किया जाएगा।

अफसरों की टीम ने आहुखाना पहुंचकर यहां पर प्राचीन वाटर टैंक देखकर उसे फिर से पानी से जीवित करने के लिए कार्य योजना में शामिल किया। जिला केंद्रीय पुरातत्व अधिकारी विपुल मेश्राम ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्राचीन जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। जिले की दो संचनाओं का चयन करना है। भोपाल मुख्यालय से डॉक्टर मनोज कुमार परमी, रमेश प्रताप सिंह बुरहानपुर पहुंचे। आहुखाना, महल गुलआरा, राजा की छतरी, शाही किला, हमाम खाना, बीबी की मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा सहित अन्य पुरातत्व स्थलों पर पहुंचकर प्राचीन जल संरचनाओं को देखकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। जल्द ही यह प्रोजेक्ट पास होने के बाद पुरातत्व स्थलों के पास फव्वरें एवं जल कुंड में पानी बहते नजर आए। जिससे यहां पर आने वाले पर्यटकों को भी आनंद आएंगा।

पानी से लबालब होगा आहुखाना

भोपाल से पहुंचे एएसआइ के अफसरों ने आहुखाना पहुंचकर प्राचीन वाटर टैंक देखकर जल संरचना का चयन कर लिया। जबकि दूसरी जल संरचना का चयन करने के लिए अफसरों की टीम बुधवार को असीरगढ़ सहित अन्य पुरातत्व स्थलों का निरीक्षण करेगी। एएसआइ के अफसरों ने प्राचीन वाटर टैंक को दोबारा से शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। लगभग एक से दो साल के अंदर आहुखाने का वाटर टैंक पानी से लबालब नजर आएंगा।

Ancient water structures will be alive again at tourist places