ऐप की ऑनलाइन प्रक्रिया ने उलझाया, किसान नहीं कर रहे गिरदावरी

बुरहानपुर. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन ने मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार एमपी किसान मोबाइल एप तैयार किया है। खेत में लगी फसल की किसान स्वयं ही गिरदावरी कर सकेंगे उसे पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक अगस्त से गिरदावरी का काम शुरू होने के बाद भी ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते किसान मोबाइल से एप से गिरदावरी नहीं कर पा रहे है। इसलिए पटवारियों को अपने क्षेत्र के किसानों को खेतों में पहुंचकर एप चलाने का तरीका समझाने के लिए कहा गया है।

भू अभिलेख विभाग के अनुसार 226 गांव में 148 हलकों के करीब 55 हजार 722 किसान एक लाख 2 हजार 141 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रहे है।हर साल खरीफ, रबी के सीजन में किसानों के द्वारा खेतों में लगने वाली फसलों की गिरदावरी पटवारी के माध्यम से की जाती थी। लेकिन इस साल शासन ने किसानों को ही अपनी फसलों की गिरदावरी करने के लिए एमपी किसान एप लॉंन्च किया है।एप को डाउनलोड कर किसान स्वयं ही मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार के तहत फसलों की जानकारी खुद ही आसानी से दर्ज करा सकेगा। एक से 15 अगस्त सभी किसान एप से अपनी फसलों की जानकारी दर्ज कराना है।

खेतों में पहुंच रहे अफसर, पटवारी

मोबाइल एप से गिरदावरी करने की प्रक्रिया शुरू हुए तीन दिन हो गए।लेकिन अधिकांश किसान ऑनलाइन प्रक्रिया में उलझने से बिना प्रशिक्षण के एप को समझ नहीं पा रहे है। इसलिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि,राजस्व विभाग के अफसर, कर्मचारी और पटवारियों की टीम खेतों में पहुंच रही है। एक पटवारी को अपने हलके के 10 किसानों के मोबाइल में एप डाउनलोड कर गिरदावरी करने का तरीका समझाना है। ताकि यह किसान दूसरों को समझाए।

किसान बोले, डाउनलोड नहीं हो रहा एप

किसानों के लिए एप को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अधिकांश किसान इसका उपयेाग नहीं कर पा रहे है। तकनीकी समस्या के चलते कुछ मोबाइल में एप डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। सर्वर की समस्या होने से गिरदावरी नहीं हो रही है।किसान नरेंद्र जाधव ने बताया कि मोबाइल पर आ रही लिंक से एप डाउनलोड नहीं होने के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी समस्या आ रही है।नाम,खाता, खसरा गलत बता रहा है। एप में बदलाव की आवश्यकता है।

- 15 अगस्त तक किसानों को स्वयं एप से अपनी फसल की गिरदावरी करना है, खेतों में पहुंचकर किसानों को एप चलाने का प्रशिक्षण दे रहे है।

खुमानसिंह चौहान, अधीक्षक, भू अभिलेख

