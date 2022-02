शहर के आधार सेंटरों पर मनमानी लूट, 100 रुपए तक वसूली

- फ्री होने वाले नए पंजीयन,अपडेट पर ले रहे शुल्क

Published: February 23, 2022 11:10:58 am

बुरहानपुर. शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग को भी आधार पंजीयन के साथ अपडेट होना अनिवार्य होने से इसका फायदा शहर के आधार कार्ड सेंटरों के संचालक उठा रहे है। सेंटरों पर संचालक मनमानी राशि की वसूली कर रहे है। नए आधार पंजीयन, 5 से 15 साल तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करने की सेवाए फ्री होने पर 100 रुपए तक शुल्क वसूला जा रहा है। यह यूएआइडी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन है।

शहर के 6 से अधिक आधार सेंटरों पर पहुंचकर पत्रिका टीम ने स्ट्रींग किया तो सच सामने आया। यहा पर जनता से राशि की लूट की जा रही है। बड़ी बात यह है कि शिकायतें मिलने के बाद भी अफसर निरीक्षण के लिए सेंटरों तक नहीं पहुंच रहे है। कार्रवाई नहीं होने से संचालकों के हौसले भी बुलंद हो गए। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के नाम पर भी राशि की वसूली जमकर हो रही है। जनपद पंचायत भवन में लंबे समय से आधार सेंटर संचालित किया जा रहा है। यहा पर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह से नंबर लगाकर बैठते है। नए आधार पंजीयन की बात कही तो 100 रुपए शुल्क बताया गया। जबकि यह सेवा नि:शुल्क है।

इन सेंटरों पर मिले यह हालात

सुभाष स्कूल, राजपुरा, स्वास्थ्य विभाग क्वार्टर, डाकवाड़ी जिम खाना सहित जयस्तंभ पर चल रहे आधार सेंटरों पर यही हालात देखने को मिले। यहां पर फ्री सेवाओं का भी लोगों से शुल्क लेने की बात सामने आइ। जबकि अधिकांश आधार सेंटर सराकरी कार्यालयों में संचालित हो रहे है, इसके बाद भी इन्हे किसी का डर नहीं है। सेंटर पर यूएआइडी द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची भी नहीं लगाई जा रही है।

Arbitrary loot at city base centers, recovery up to Rs 100