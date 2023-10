गन्ने के खेत में हुए बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल का खुलासा

Submitted by:

- क्राइम

- घर के सामने चक्की वाला ही निकला हत्या का आरोपी

- सीसीटीवी फुटेज से संदेही की पहचान कर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंची पुलिस

- आरोपी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। कर्जा चुकाने के लिए वृद्धा के गहने लूटने के उद्देश्य से आरोपी ने की थी महिला की निर्मम हत्या

Blind murder of an elderly woman in a sugarcane field revealed