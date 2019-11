बारात के साथ दो घंटे तक मंदिर के गेट पर खड़ा रहा दलित दूल्हा, कहा- मुझे प्रवेश से रोका गया

बुरहानपुर/ जिले के ग्राम बिरोदा में दलित दूल्हे और उसकी बारात को दर्शन करने से रोकने के लिए मंदिर में ताला लगाने का मामला सामने आय है। मंदिर के सामने करीब दो घंटे तक बारात खड़ी रही। बाद में इसकी सूचना दूल्हे के चाचा ने पुलिस को दी। पुलिस और जिले के अन्य अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो मंदिर क दरवाजा खोल दिया गया है।

हालांकि टेलिफोनिक शिकायत को छोड़, दूल्हे पक्ष के लोगों ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। दरअसल, गुरुवार को बिरोदा गांव के संदीप गवाले की शादी थी, उसकी बारात सुबह साढ़े दस बजे हनुमान मंदिर से निकलनी थी। दूल्हे के चाचा पीएच गवाले ने बताया कि जब हम मंदिर पहुंचे तो ताला लगा था, जबकि बारात निकलने की जानकारी पहले से दी थी।

ताला खोल दिया गया

दूल्हे के परिजनों ने जब पुलिस को खबर दी तो माहौल बिगड़ता देख पुजारी ने ताला खोल दिया। लेकिन दूल्हे के चाचा ने सवाल उठाया है कि आखिर पुजारी ने किसने कहने पर ताला बंद किया और किसके कहने पर खोली इसकी जांच होनी चाहिए। यह सब जातिगत भेदभाव नहीं और क्या है। दूल्हा जब इंतजार कर रहा था तो वह अन्य लोगों की भी भीड़ काफी जमा हो गई थी।

जातिगत भेदभाव है यह

दूल्हा संदीप गवाले ने कहा कि यह जातिगत भेदभाव है, इस मामले को लेकर वह कलेक्टर से भी शिकायत करेगा। दूल्हे ने बताया कि वह दो घंटे तक बारात के साथ मंदिर के गेट पर खड़ा रहा। दूल्हे ने बताया कि इसे लेकर मैंने पहले ही कलेक्टर को सूचना दे दी थी। दूल्हे ने कहा कि इस चक्कर में शादी का मुहूर्त भी निकल गया। मेरे साथ गलत हुआ है। हमारे समाज के लोगों को पहले यह मंदिर दिया गया है।

पुलिस ने यह कहा

घटना की सूचना मिलते ही टीआई विक्रम बामनिया ने कहा कि जानकारी मिलने पर वह खुद पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई फरियादी नहीं आया है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार को पुलिस भरपुर सुरक्षा देगी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मंदिर के पुजारी ने गेट का ताला खोल दिया था।

चोरी की वजह से गेट बंद

वहीं, विवाद बढ़ने पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित पाटिल ने कहा कि मंदिर में 20 लाख का सामान है, तीन से चार बार यहां से चोरी हुई है। मंदिर के घंटे और पानी की मोटर की चोरी हो गई। इसलिए पुजारी ताला लगाकर घर चले गए। दिन में कोई रहता नहीं, हमें भी शादी के बारे में पता नहीं था। पुजारी की नाती की तबियत खराब होने पर परब हादरपुर चला गया, सूचना पर पुजारी ने आकर ताला भी खोला। हमारा पूरा गांव एक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है।

Madhya Pradesh:A Dalit groom was allegedly stopped from entering a temple by few ppl in Biroda Village ,Burhanpur. SDM, Kashiram Badole, says,'A complaint was received that miscreants did not allow Dalit families to enter, appropriate action will be taken against them. (21.11) pic.twitter.com/7jPtHUiqI5