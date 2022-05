खूब तपा बुरहानपुर, जल्दी मानसून का आहट

- बदलेगी मौसम की चाल, तापमान में आएगी गिरावट

- प्री.मानसून सक्रिय होने के आसार

Published: May 16, 2022 06:56:32 pm

बुरहानपुर. गर्मी की भीषण तपिश में माथे से टपकता पसीना और पानी के अभाव में पल.पल सूखते कंठ। आमजन से जुड़ी यह परेशानी गर्मी में अब लोगों के बर्दाश्त से ज्यादा हो गई है। मई अभी आधा बीता लेकिन गर्मी अब सहन नहीं हो रही। हालांकि तेज तपीश यह बारिश के लिए लिहाज से अच्छे संकते बताए गए। मौसम के जानकारों का मनाना है जिस वर्ष गर्मी अधिक होती है, उस साल मानसून जल्दी आता है। इन संभावनाओं के आधार पर इस वर्ष मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है।

अप्रैल माह से ही गर्मी लोगों का दम निकाल रही और तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि रविवार का तापमान 43 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 25 डिग्री आंका गया। अब आगे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि औसत बारिश बुरहानपुर की 808.2 एमएम है।

15 जून के आसमान बारिश

देश में मानसून की सबसे पहले केरल की तरफ से आता है। यह हर बार एक जून या उसके आसपास आता है। वहीं मौसम विभाग ने इस बार मानसून के जल्द दस्तक देने की घोषणा की है। यह 27 मई तक केरल और 15 जून तक मप्र में पहुंचेगा। पिछले वर्ष यह 11 जून तक बुरहानपुर पहुंचा था। कृषि विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि तीन इंच बारिश होने के बाद ही बोवनी करना है। बता दे कि 2007 और 2013 और 2018 में मानसून बुरहानपुर में समय पर पहुंचा था।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी बेअसर

बारिश को लेकर मौसम विभाग हर साल जो पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी करता है, वह भी बेअसर होने लगी है। क्षेत्र में साल दर साल मानसून के देर से दस्तक देने के साथ बारिश कम हो रही है।

पांच वर्षों में कब आया मानसून

2014 08 जुलाई

2015 15 जून

2016 22 जून

2017 10 जून

2018 01 जून

2019 10 जून

2020 12 जून

2021 11 जून

Burhanpur very hot, the sound of early monsoon