केली के साथ मसालों की खेती में भी कीर्तिमान स्थापित करेगा बुरहानपुर

- मुख्यमंत्री ने किया कार्यशाला का शुभारंभ

बुरहानपुर. बुरहानपुर केले की खेती में सर्वाेपरि है, अब मसाला उत्पादन क्षेत्र में भी आने वाले समय में अग्रणी होगा। हल्दी, अदरक, अजवाइन, लहसुन, प्याज आदि मसालों के निर्यात में दक्षिण के राज्य आगे रहे हैं, आगे आने वाले समय में बुरहानपुर भी कीर्तिमान स्थापित करेगा। हम किसान, व्यापारी, शासकीय व अशासकीय संस्थाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर निर्यात के क्षेत्र में कामयाब होना हमारा उद्देश्य है।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मसालों की खेती पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही। मसाला फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए जिले में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिर कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में किया गया था। प्रदेश सहित प्रदेशभर से आए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मसालों की फसलों के फायदे एवं उत्पादन की प्रक्रिया को समझाया। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि मसालों की खेती उत्पादन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेट पैकेजिंग में बुरहानपुर लीड करेगा। इस लिए शासन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगा।

30 अप्रैल को बुरहानपुर आएंगे सीएम

जल महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 30 मार्च को बुरहानपुर आएंगे। जल जीवन मिशन में प्रत्येक गांव में नल से पानी देने वाला प्रदेश का पहला जिला बनने पर जल महोत्सव मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बुरहानपुर ऐसा जिला है, जहां पर नल से जल लगभग हर घर में पहुंचा दिया गया है। बुरहानपुर में पानी पंचायत भी होगी, हर गांव में पानी पंचायत बनाकर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, स्व सहायता समूहों की महिलाओं के साथ ग्रामीणों को भी जोड़ा जाएगा।

