जमीन में धंस गए चेंबर, सडक़ों पर गड्ढें, गलियों में गंदगी, घरों में घूस रहा गंदा पानी

सीवरेज योजना की हकीकत

- निर्माण एजेंसी के काम की खुल रही पोल, अफसर नहीं कर रहे कार्यवाही

- जिन वार्डों में बिछाई लाइन वहां सडक़े खराब

- एजेंसी पर नहीं सख्ती,अफसरों की अनदेखी

Chambers sunk into the ground, potholes on the roads, dirt in the streets, dirty water entering the houses