कलेक्टर के आदेश पर समय में बदलाव

- समय बदलने के आदेश, दोपहर 12 बजे तक ही लगेगी निजी और शासकीय स्कूल

बुरहानपुर. तेज धूप के बीच दोहपर 12.30 से 1.30 बजे तक लग रही स्कूल के बच्चों के लिए राहत की खबर है। अब 7 अप्रैल से स्कूल का समय 12 बजे तक ही रहेगा। कलेक्टर प्रवीणसिंह ने 6 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए हैं। अब स्कूल का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। जबकि परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार ही संचालित होगी।

पत्रिका ने लगातार खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन ने भी बच्चों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने सभी स्कूलों को यह आदेश भेज दिए।

बता दे कि लगातार बढ़ते तापमान में बच्चों के साथ बड़ों का भी बुरा हाल है। घर के बाहर आग बरस रही है। तापमान लगातार 42 डिग्री सेंटीग्रेड के पार बना हुआ है। सुबह 11 बजे के बाद और शाम 4 बजे तक चलने वाली गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। इस बीच बच्चों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब उनकी स्कूल से दोपहर 12 बजे तक ही छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों की स्कूल तो सुबह लग रही थी, लेकिन छुट्टी का समय दोपहर 12.30 तो केंद्रीय विद्यालय की छुट्टी दोपहर 1.30 बजे हो रही थी। इससे बच्चों को तेज धूप में घर लौटना पड़ रहा था। निर्देश का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

43 डिग्री तक पहुंच रहा पारा

दरअसल अप्रैल माह की शुरुआत में ही जिस तरह से गर्मी के तेवर दिखाई दे रहे हैं उसने आने वाले महीनों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भीषण गर्मी के कारण लोग अधिकांशत: घरों में ही रह रहे हैं। लू की आशंका जताई जा रही है। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होने की बात कही जा रही है।

- बढ़ते तापमान को देखते हुए कलेक्टर ने सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा।

Change in time on the orders of Collector