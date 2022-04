स्किल इंडिया के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी, थाने में की शिकायत

- सिखो कमाओं योजना

बुरहानपुर. शहर के युवाओं के साथ स्किल इंडिया के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आयाहै। ट्रेनिंग सेंटर पर ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन का कोर्स करने के बाद भी स्कॉलरशिप, आवास भत्ते की राशि नहीं मिलने पर युवाओं ने पुलिस थाने पहुंचकर धोखाधड़ी की। संचालक पर नि:शुल्क ट्रेनिंग के नाम पर विद्यार्थियों से 3-3 हजा रुपए लेने का आरोप भी लगाया।

छात्रा मनीषा वासुले ने बताया कि स्किल इंडिया में ओटी टेक्निशियन की ट्रेनिंग लेने के लिए उड़ान टे्रेनिंग सेंटर पर एडमिशन लिया था। शासन से यह ट्रेनिंग नि:शुल्क होने के बाद भी संचालक द्वारा विद्यार्थियों से 3 हजार रुपए तक एडमिशन शुल्क लिया गया। इस कोर्स में 12 हजार रुपए स्कॉलरशिप एवं आवास भत्ता भी देने के लिए कहा गया था। ट्रेनिंग होने के बाद भी हमें स्कॉलरशिप एवं आवास भत्ते की राशि नहीं मिली। संचालक द्वारा हमारे द्वारा धोखाधाड़ी की गई। रतिलाल राठौर ने कहा कि ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन फ्री होने के बाद भी राशि ली गई। एक साल में स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, लेकिन हमें योजना का लाभ नहीं मिला।

यह बोले सेंटर संचालक

उड़ान ट्रेनिंग सेंटर संचालक तौसिफ खान ने कहा कि केंद्र सरकार की सीखो और कमाओ योजना में बच्चों को ट्रेनिंग की गई थी। स्कॉलरशिप एवं आवास भत्ता शासन की तरफ से मिलता है, हमारा काम ट्रेनिंग देने का होता है। बच्चों के खातें पोर्टल पर अपलोड होते है, जिसमें कई बच्चों को स्कॉलरशिप को लाभ मिला है। ट्रेनिंग नि:शुल्क है,जो सामग्री दी जाती है उसका चार्ज लिया गया। एक व्यक्ति द्वारा सेंटर का गलत प्रचार कर बच्चें को घूमरह कर गलत शिकायत कराई जा रही है।

Cheating from youth in the name of Skill India, complaint in police station