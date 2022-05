कक्षा 5वीं,8वीं में फेल बच्चों को दोबारा मिलेगा परीक्षा देने का मौका

- शिक्षा में सुधार का प्रयास

बुरहानपुर. कक्षा 5वीं, 8 वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बोर्ड पैटर्न पर 12 साल बाद परीक्षा होने से नए नियम लागू किए गए है। सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले बच्चों की विशेष कक्षाएं लगाकर उन्हे दोबारा से परीक्षा के लिए तैयार करेंगे।

प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पास करने की अनिवार्यता थी। लेकिन सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संसोधन करते हुए कक्षा 5वीं्र 8वीं की परीक्षा को बोर्ड पैटर्न पर कर दिया। परीक्षा देने के बा मूल्यांकन कर नियमानुसार विद्यार्थी को फेल भी किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों का मनोबल नहीं टूटे इस लिए फेल होने वाले छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त तौर पर पढ़ाकर एक या दो माह बाद दोबारा परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, उसे अगली कक्षा में दाखिला मिलेगा। लेकिन अगर अगर फेल होगा तो दोबारा उसी कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाएगा।

1634 बच्चे हुए फेल

शुक्रवार को राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जारी परीक्षा परिणाम में कक्षा 5वीं,8वीं के कुल 1634 बच्चे फेल हुए है। शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक,संकुल एवं जनशिक्षा केंद्र सहित शालास्तर पर ऐसे बच्चों की पहचान करने के बाद उन्हे दोबारा परीक्षा के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कक्षा 5वीं के 768 और कक्षा 8वीं के 866 बच्चे फेल हुए है।

- बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कक्षा 5वीं,8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले बच्चें को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कमजोर बच्चों को चिन्हित कर अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी।

सुधाकर माकुंदे, बीआरसी बुरहानपुर

