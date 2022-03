एक अप्रैल से बोर्ड पैटर्न पर होगी कक्षा 5वीं,8वीं की परीक्षाएं

- एक अप्रैल से परीक्षाओं की शुरूआत

- 261 केंद्रों पर 19 हजार देंगे परीक्षा



बुरहानपुर. कक्षा 5वीं, 8वीं की परीक्षा इस बार बोर्ड पैटर्न होगी। एक अप्रैल से शुरू होने परीक्षाओं के लिए जिले में 261 केंद्रों बनाए गए है।643 सरकारी स्कूलों के 19052 विद्यार्थियों परीक्षाएं देंगे। परीक्षा के बाद कॉपियां का मूल्यांकन कर ऑनलाइन ही रिजल्ट की घोषणा होगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलें बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। अब बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं होने से विद्यार्थी चिंतित नजर आ रहे है।

स्कूल शिक्षा विभाग लंबे समय बाद बोर्ड की परीक्षाएं करा रहा है। डीइओ कार्यालय से परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। 19 संकुल केंद्रों के प्रभारियों को प्रश्न पत्रों का वितरण करने के साथ ही परीक्षा की सामग्री दी गई। संकुल प्राचार्याे एवं शिक्षकों को अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सख्ती करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने कहा कि इस बार शिक्षा विभाग 5वीं और 8 वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कर रहा है।प्रश्न पत्र भोपाल स्तर से ही भेजे गए हंै। परीक्षा की गोपनीयता भंग होने पर संकुल प्राचार्य केंद्र प्रभारियों पर खिलाफ कार्रवाई होगी।

फेल होने पर दोबारा देना होगी परीक्षा

बोर्ड पैटर्न पर हो रही दोनों कक्षाओं की परीक्षा पास नहीं करने वाले छात्रों को स्कूल में अतिरिक्त ट्यूशन देकर जिस विषय में कम नंबर आए उसकी पढ़ाई कराइ जाएगी। दो माह फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।

फैक्ट फाइल

19052 परीक्षार्थी देंगे परीक्षाएं

8476 कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी

10576 कक्षा 5वीं के परीक्षार्थी

643 सरकारी स्कूलें के बच्चें शामिल

261 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं

Class 5th, 8th examinations will be held on board pattern from April 1