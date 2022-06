सीएम का रोड शो आज, शहर के यह रास्तें रहेगे बंद

- पुलिस ने तैयार किया प्लान

बुरहानपुर. नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को शहर आ रहे है। 2 घंटे तक रोड शो के अलावा जगह-जगह नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। सीएम की सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने प्लान तैयार किया है।

शहर से गुजरने वाले इंदौर इ'छापुर हाइवे पर सीएम का काफिला पहुंचने से पहले ही हाइवे को बंद कर दिया जाएगा। शहर सहित बाजार के मुख्य सड़कों पर सुबह से ही वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान करीब दोपहर 1.&0 बजे बुरहानपुर आएंगे। सबसे पहले गणपति नाका स्थित गणपति मंदिर पहुंचने के बाद रोड शोक की शुरूआत होगी।इसलिए पुलिस ने सुबह से ही बाजार में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर बैरीकेड्स लगाकर बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया है। अति आवश्यक काम के लिए वैकल्पिक रोड का उपयोग करने की अपील की गई है। करीब 600 से अधिक पुलिस जवानों की ड्यूटी सीएम के कार्यक्रम के लिए लगाई गई है।

यह रास्तें रहेगे बंद

सीएम के रोड शो के लिए हाइवे सहित शहरी क्षेत्र का बुधवारा रोड, मंडी बाजार क्षेत्र सुभाष चौक, पुलिस थाना कोतवाली, फव्वारा चौक, बाई साहब की हवेली, पांडुमल चौराहा, तिलक चौराहा, गणेश चौराहा, महाजनापेठ, छोटी सब्जी मंडी, सत्यनाराण मंदिर, कन्हैया पहलवान का घर, शिकारपुरा पानी की टंकी से आंगनवाड़ी, सिलमपुरा, रास्तीपुरा, स्टेडियम ग्राउंड होते हुए राजीव वार्ड, सिंधी बस्ती, आदर्श कॉलोनी, हेंडल बाबा मंदिर, मिलचाल एरिया, कारोनेशन बाज़ार, लालबाग चौराहा पूरी तरह से बंद रहेगा। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त इंतजाम किए गए है । पुलिस सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखेगी।

CM's road show today, these roads of the city will remain closed