कलेक्टर का नया फरमान, इन बसों पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना

- आधा घंटा पहले आएगी बस

- अतिरिक्त समय बसें खड़ी करने पर कार्रवाई

बुरहानपुर. शहर के पुष्पक बस स्टैंड पर बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधाने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नया फरमान जारी किया है। इस तहत बस स्टैंड पर पार्किंग में खड़े होने वाली अतिरक्ति बसों पर निगम 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। यात्रियों को बैठाने के लिए बस आधा घंटे पहले ही स्टैंड पर आकर खड़ी होगी।

बस स्टैंडपर बसों की संख्या अधिक होने के कारण पार्किंग एवं लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही थी। सफाई नहीं होने से बस स्टैंड पर अधिक गंदगी होने से इसका असर शहर की सुंंदरता एवं स्वच्छता पर भी देखने को मिल रहा था। इस लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में बस स्टैंड कि व्यवस्था को ठीक करने के लिहए सर्वेक्षण दल बनाए गए है।यह बस स्टैंड पर निरीक्षण कर सफाई का काम देखेंगे साथ ही बस ऑपरेटरों से नियमों का पालन कराया जाएगा।

यह होगी बसस्टैंड पर व्यवस्था

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर बस स्टैंड में विधिवत परमिट की बसों का ही संचालन होगा।बसे निर्धारित प्रस्थान समय से आधा घंटा पहले ही बस स्टैंड पर आएगी। बाहर से आने वाली बस सवारियों को उतारकर 15 मिनिट बाद प्रस्थान करेगी। इसके लिए उनको निर्धारित शुल्क देना होगा। स्टैंडपर अतिरिक्तअगर कोई बस रूकी हुई मिलेगी तो 5 हजार का अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। चालानी कार्रवाई निगम एवं यातायात पुलिस करेगी। निगम अफसरों को बस स्टैंड पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यातायात पुलिस लगातार बस स्टैंड पर ऐसी बसों पर निगरानी रखेगी। सफाई व्यवस्था अच्छी होने से यात्रियों को भी राहत मिलेगी।





Collector's new decree, these buses will be fined 5 thousand